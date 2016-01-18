Orjiinal Avunya mantısı tarifi

Peki, nedir bu Avunya? Çanakkale'nin Yenice ilçesinden Balıkesir'in Gönen ilçesine kadar olan ve Kaz Dağları’nı da içine alan bölgeye verilen isim. Bu yörenin mantısı çok ünlüdür. Özellikle de Ayvalık'ta da sık pişirilir. Balıkesirli birisi olarak, bu mantının orijinal tarifini araştırmaya karar verdim. İşin ustası anneme sordum ve tarifi yine işin ustası Yörsan lezzetleriyle denemeye karar verdim. Üstelik Yörsan ürünleri, memleketim Balıkesir'e ait. Tabii böyle olunca, iki ustanın gücü birleşince tam bir lezzet patlaması yaşandı evde. Memleketime ait bir lezzeti memleketimde üretilen, işin ustası Yörsan lezzetleriyle yapma fırsatım oldu. Sonuç muhteşem! Evdekilerden tam not aldı, Avunya mantısı.

Sizlere de, denemenizi tavsiye ederim. Hamur işi olmasına rağmen, diğer mantı çeşitlerinden çok daha hafif bir lezzet.

Peki ya sizler? Annem gibi Yörsan gibi işin ustası mısınız? Ustalıkla yaparım dediğiniz lezzetler var mı? "Evet!" diyorsanız, Yörsan'ın www.birustasivar.com adlı sitesini ziyaret edin. Ustası olduğunuz lezzetleri siteye yükleyin, birbirinden güzel hediyeleri kazanma şansını yakalayın.

Gelelim, Avunya mantısının malzemelerine ve yapılışına...

5-6 kişilik

MALZEMELER

1 yarım tavuk

1 su bardağı yarı haşlanmış nohut

Su

Mantı hamuru için:

500 gr un

6 adet iri yumurta

1 çay kaşığı tuz

Mantıyı fırında pişirmek için:

100 gram Yörsan Tereyağı

Servis etmek için:

Yörsan Kaymaksız Yoğurt

Sarımsak ve tuz

50 gram Yörsan Tereyağı

1 silme yemek kaşığı domates salçası

Arzuya göre pul biber ve kuru nane

YAPILIŞI

Öncelikle tavuğu tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Tavuk iyice yumuşayana ve etleri kemiklerden ayrılana dek pişirin.

Mantı hamurunu hazırlamak için unu havuz haline getirin ve içine yumurtaları kırın. Tuzu da ekleyip, tüm malzeme özdeşleşene dek (5-7 dakika) yoğurun. Hamuru dinlenmesi için üzeri bir bezle örtülü şekilde oda sıcaklığında yarım saat bekletin.

Bu arada, pişmiş olan tavuğu tavuk suyunun içerisinden çıkarıp suyun içerisine önceden yarı haşlanmış nohutları ekleyin. Nohutlar iyice yumuşayana dek pişirin ve tencereyi ağzı kapalı bir şekilde bir kenara alın.

Dinlenmiş olan hamuru 3 bezeye bölün.

Her bir bezeyi unlanmış bir zemine alıp börek yufkası inceliğinde açın.

Hamurun üzerine biraz un serpin ve avuç içinizle unu yayın (Bu işlem hamuru kesme sırasında hamur parçalarının birbirine yapışmasını önleyecek).

Her bir bezeyi 15 dk dinlendirip fotoğrafta gördüğünüz gibi rulo hale getirin. 1 parmak inceliğinde parçalar kesin. Sonrasında, hiç vakit geçirmeden, bir ucundan tutup parmaklarınızla makarna rulolarını açın.

Kesilmiş makarnaları ısıya dayanaklı bir kaba alıp yayın.

Üzerine tereyağı parçaları kesip önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarana dek, 15-20 dakika pişirin.

Makarnalar çıkar çıkmaz, sıcak tavuk suyunu makarnaların üzerini hemen geçecek kadar, bir kepçe yardımıyla dökün. Fırın tepsisinin üzerini bir tepsiyle kapatın ve makarnalar tavuk suyunu çekene dek 15-20 dakika bekletin.

Bu arada tavuk etini küçük parçalara ayırıp ditin.

Tavuk suyunu çeken makarnaların üzerine ilk önce suyu süzülmüş nohutları, ardından tavuk etlerini yerleştirin.

Sarımsakları ezip Yörsan Yoğurt ile karıştırın.

Yörsan Tereyağı’nı bir sosluğa alıp eritin, salçayı ekleyin ve kavurmaya başlayın. 2-3 dakika kavurup ocağın altını söndürün. Dilerseniz, bu sosun içerisine arzuya göre biraz pul biberi de ekleyebilirsiniz.

Mantının üzerine ilk önce sarımsaklı yoğurdu döküp üzerine salçalı tereyağı gezdirin. Arzuya göre kuru nane ile süsleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…

Kaynak: www.feyzainthekitchen.blogspot.com.tr