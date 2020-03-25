Omuz ağrısına ne iyi gelir? Sağ ve sol omuz ağrısı neden olur ve nasıl geçer?

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Omuz ağrısı; kıkırdak, bağ dokusu, kas ve sinir hücreleri kaynaklı olarak ortaya çıkabilen bir durumdur. Omuz çevresinde meydana gelen ağrılar ilerlediği takdirde; boyun, kürek kemiği, kol ve ellere de yayılabilmektedir.

Sağ ve Sol Omuz Ağrısı

Omuz ağrısı, üst kol bölgesinde meydana gelen ve kürek kemiğini de etkisine alan bir ağrı türüdür. Bu ağrıya hem sağ hem de sol omuzda rastlanılabilmektedir. Omuz ağrısına; şişlik, sertlik ve yanma hissi de eşlik edebilmektedir. Omuzlarında ağrı hisseden kişi genelde sıradan hareketleri yapmakta zorlanmakta ve omzun üzerine yatamama şikayetleri taşımaktadır. Bu kişilerde ağrı kaynaklı güç kayıpları da görülmektedir.

Omuz Ağrısı Neden Olur?

Omuz ağrısı genellikle darbe bağlantılı olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak bu bölgede ağrıya neden olabilecek çok sayıda faktör bulunmaktadır. Bu kapsamda; akciğer hastalıkları, kalp krizi, köprücük kemiğindeki kırıklar, eklem hastalıkları, omurganın hasar görmesi ve omzun çıkması durumları da ağrı oluşturmaktadır.

Ağır yük kaldırılması, omzu zorlayacak egzersizler, kambur oturma ve yalnızca vücudun bir tarafına yatmak da sağ ve sol omzun ağrımasına neden olmaktadır. Ancak omuz ağrıları alınacak birkaç önlem ve bitkisel karışımlarla hafifletilebilmektedir.

Omuz Ağrısına Ne İyi Gelir?

Omuz ağrısı, ağrıya neden olan faktör ortadan kaldırıldığında iyileşebilmektedir. Buna göre; ağırlık kaldırmamak, omza fazla yük vermemek ve dik oturmak omuz ağrısını önlemenin başlıca yollarıdır. Ağrının şiddeti arttığında destekleyici korseler kullanarak bu bölge sabit hale getirilebilmektedir. Akut olarak seyreden omuz ağrılarında genellikle sıcak ya da soğuk kompres uygulamaları da işe yaramaktadır. Ancak ağrılar kronikleştiğinde bir uzman yorumu alınması gerekmektedir.

Kronikleşmiş omuz ağrılarında kırık ve çıkık gibi kemik bozuklukları yoksa genellikle ilaç tedavisine başvurulmaktadır. Sağ ve sol omuz ağrılarında kas gevşetici ilaç ve kremlerden destek alınmaktadır. Omuz ağrısının kemik bozukluklarından dolayı oluşmasında ise büyük oranda cerrahi müdahaleye başvurulmaktadır.

Omuz Ağrısı Nasıl Geçer?

Omuz ağrısını geçirebilmek için evde yapılabilecek bazı işlemler bulunmaktadır. Bu işlemler; buz tedavisi, ısı tedavisi, esneme – germe hareketleri, masaj ve biberiye yağı karışımından oluşmaktadır. Buz ve ısı tedavileri kasların rahatlamasını ve gevşemesini sağlamaktadır.

​​​​​​Ayrıca kompres uygulamaları kas yaralanmalarında da oldukça iyi sonuçlar vermektedir. Temiz bir beze sarılan buz küplerinin ağrıyan bölgede 10 dakika bekletilmesi tedavi için yeterli sayılmaktadır. Yarım saat boyunca buz kütlesinin 10’ar dakika ara ile bölgeye uygulanması tavsiye edilmektedir.

Omzun bazı esneme ve germe hareketleri ile ısınmasına yardımcı olmak da hissedilen ağrıyı azaltmaktadır. Buna göre omuzlar sırasıyla; sağa, sola, öne ve arkaya hareket ettirilmelidir. Uzun süre hareketsiz kalmak bu bölgedeki kasların daha fazla ağrımasına neden olmaktadır.

Omuzlara yapılan masajlar da esneme ve germe hareketleri ile aynı prensipte çalışmaktadır. Yapılan masaj hareketleri sayesinde omuz kasları gevşetilmekte ve ağrı hafifletilmektedir. Ayrıca masaj sayesinde, bu bölgedeki kan akışı da hızlanmaktadır.

Biberiye yağı ise omuz ağrıları için önerilebilecek tek bitkisel çözümdür. Biberiye yağı, anti spamik ve anti enflamatuar etkisi ile omuz ağrılarına iyi gelmektedir. Bu kapsamda; kuru ya da yaş olarak alınan bir tatlı kaşığı biberiyenin yarım litre suya katılması gerekmektedir. Bu su biraz dinlendikten sonra, temiz bir beze alınarak ağrılı bölgeye sürülmelidir. Biberiye tedavisi günde iki kere uygulandığında ağrıları oldukça hafifletmektedir.