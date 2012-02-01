Okul korkusu sizi de korkutmasın!

Çocuklar için ilk sosyalleşme kurumu olan okul, aynı zamanda çocukların ilk korku unsurlarından da biri. Öğrencilerde sıkça görülen okul korkusu yani okul fobisi ebeveynleri çok zor durumda bırakıyor. Doğru yöntemlerle kolaylıkla aşılabilecek bu sorunun nedenlerini ve çözüm yollarını Uzman Nörolog Mehmet Yavuz anlatıyor.

Genellikle anneye çok bağımlı bir çocuğun aniden anneden ayrılmasıyla ortaya çıkan bu durum, çocukta mide bulantısı, karın ağrısı ve baş dönmesine neden olur. Bu şikayetlerin genellikle pazar akşamı yatmadan önce ve pazartesi sabahı görüldüğünü belirten Dr. Mehmet Yavuz, ebeveynleri bu noktada uyarıyor. Eğer anne-baba çocuğun bu durumu karşısında endişelenir ve onu okula göndermezse bu davranış alışkanlık haline gelebilir.

Okul korkusuna bağlı olarak çocukta uyku problemleri ve alınganlık görülebileceğini hatırlatan Dr. Yavuz, çocuğun bir süre sonra okula gitme ve ödevlerini yapma konusunda umursamaz tavırlar sergileyebileceğini, ilerleyen dönemde okul fobisinin ağırlaşarak depresyona dönüşebileceğini vurguladı.

Okul fobisinin nedenleri

Anne ve babanın çocukla olan ilişkisinin aşırı bağımlı olmasının okul korkusunun nedenlerinden biri olduğunu belirten Dr. Yavuz; ‘’Çocuğun sürekli endişe duyan bir aile içinde yaşaması, her istediğinin yapılması ve sürekli huzursuz bir aile düzeninde yaşaması okul korkusuna sebep olan başlıca nedenlerdir’’ diyor.

Ayrıca öğretmen baskısı, öğrencinin okul ortamında başaramadığı ya da anlamadığı dersler konusunda eğitmen tarafından aşırı tepki gösterilmesi, uygun olmayan sınıf düzeni, arkadaş çevresinin alay etmesi gibi durumlar öğrencinin okul fobisini geliştirerek depresyona girmesine sebep olabilir.

Ailelere öneriler

Çocuk okul korkusu yaşıyor ve okula gitmek istemiyorsa okula gitmesi sağlanmalı fakat kesinlikle şiddet ve baskı uygulanmamalı. Öğrenci, okul eğitiminin faydaları hakkında açıklayıcı bilgiler verilerek ikna edilmelidir. Aile içindeki bireylerin çocuğa bu konuda yardım etmesi gerektiğini belirten Dr. Yavuz, anne ve babanın çocukla ilişkisinde aşırı bağımlı bir tutum sergilememesi, çocuğun birey olması için ortak davranışlar içine girmesi gerektiğini vurguladı. Okula giderken anne ve babanın endişelenmesinin çocuğu daha da korkutacağını hatırlatan Dr. Yavuz ebeveynlere, çocuğun okul arkadaşları ile daha fazla zaman geçirmesine yardımcı olmasını öneriyor.