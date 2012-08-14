Öğretmenlere “4+4+4” eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), temel eğitim kademesindeki ilkokul ve okul öncesi öğretmenleri okullar açılmadan önce yeniden mesleki gelişim eğitimine alacak. Temel eğitim kademesindeki öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimleri 3-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

3-7 Eylül tarihleri arasında uzaktan eğitim yöntemiyle ağırlıklı olarak 4+4+4 kanunu ve FATİH Projesi anlatılacak. Alınan bilgiye göre, bakanlık okullar kapandıktan sonra haziran ayında öğretmenlere yönelik gerçekleştirdiği hizmet içi eğitimleri, okullar açılmadan önce eylül ayında da yapacak.

Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek eğitimler uzaktan eğitim yöntemiyle, okul merkezli olarak düzenlenecek, öğretmenler kendi okullarında eğitim alacak. İnternet üzerinden canlı olarak yapılacak eğitimlerin il ve ilçe merkezleri ile beldelerde bulunan temel eğitim okullarında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Eğitimlerin il genelinde etkin gerçekleştirilebilmesi için il milli eğitim müdürleri sorumlu olacak. Bu kapsamda bakanlık internet bağlantısı olan, projeksiyon ve uygun sınıf ortamı olan kaç eğitim merkezinin olduğunu tespit edecek. Belirlenen okullarda uzaktan eğitim sistemi test edilecek.

Yasal olarak geçerli özürleri nedeniyle eğitime katılamayanlarla köy okullarında görevli sınıf öğretmenleri aynı eğitimleri, her gün canlı eğitimin bitiş saatini takiben internetten izleyebilecek.



Mesleki gelişim eğitimleri kapsamında bakanlığın yeniden yapılandırılmasına ilişkin bilgilerin yanı sıra eğitimde iletişimin önemi anlatılacak.



Öğretmenlik mesleğinde kişisel ve mesleki gelişimin öneminin de anlatılacağı derslerde öğretmenler, zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanunun uygulanmasına, FATİH Projesi'nin içeriğine, eğitimde aile, çocuk ve öğretmen faktörlerinin önemine ilişkin sunumlar yapılacak.

Öğretmenler ayrıca beden dilinin nasıl kullanmaları gerektiği ve bunun önemi, öğrenciyi tanıma teknikleri, özel eğitim ve kaynaştırma yöntemleri, sınıf rehberliği, meslek etiği, öğrenme stratejileri gibi konularda da bilgi sahibi olacak. 2012-2013 eğitim öğretim yılı 17 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

A.A