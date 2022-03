Öğrencilere verimli ders çalışmanın püf noktaları

Lise öğrencilerini zorlu bir dönem bekliyor. Sınav için vakit kaybetmeden hazırlıklara başlanmalı. Ama söz konusu ders çalışmak olduğunda birçok öğrenci bu süreci yavaşlatmak ya da ertelemek için farklı bahaneler buluyor. Bu durum çoğu zaman öğrencinin nasıl çalışacağını, ne için çalışacağını bilmemesinden kaynaklanıyor. Öğrencilerin ders çalışma konusunda kendilerine hedef koymaları ve bir yol haritası oluşturmaları gerektiğini vurgulayan Rehberlik Koordinatörü Ebru Ceylan Tezer, öğrencilerle verimli ders çalışmanın püf noktalarını anlatıyor.

HEDEFLER KOLAYDAN ZORA DOĞRU OLMALI

Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, yeni okul döneminin başlaması ile birlikte verimli çalışmak ve sonuca ulaşabilmek için hedeflerini belirlemeli. Ders çalışmayı verimli hale getirecek bazı unsurlar olduğuna dikkat çeken Ebru Ceylan Tezer, “Eğer öğrenci verimli ders çalışmak için bazı hedefler olduğunun farkında değilse ya da bunu uygulayamıyorsa, yaptığı çalışmaların sonucunu istediği şekilde alamaz. Hangi dersi ne şekilde çalışması gerektiğinin bilincinde olmak, hedefe odaklanmak ders çalışan kişiyi güdüler ve ders çalışmaktan keyif almasını sağlar” dedi.

Öğrencilerin aslında bildiği fakat uygulamadığı hedefler ve kurallar;

• Kendini tanı: Öncelikle öğrenciler kendilerini tanımalıdır. Öğrenme stili, zeka türü ve dikkat düzeyi hakkında bilgi sahibi olmalı. Bu çocuğa hangi derse nasıl çalışması gerektiği konusunda bilgi verecektir. Yapılan çalışmalar görsel hale getirilebilir, çeşitli şekil ya da şemalar yardımıyla öğrenmede kolaylık sağlanarak öğrenilenler kalıcı hale getirilebilir.

• Mutlaka hedef koyun: Hedef belirlemek çalışma motivasyonu için son derece önemli. Ortaokul ve lise döneminde kariyer planı yapılmalı. Hedef belirlerken çocuk kendiyle ilgili bilgilerden yararlanmalıdır. Gelecek planı gerçekçi, kişiye uygun ve bir o kadar da heyecan verici olmalıdır. Gelecekte olmayı düşünülen yer için heyecan duyulmalı ve bu heyecan çocukta ders çalışma isteği oluşturmalıdır.

• Dikkat dağıtıcı unsurlar kaldırılmalı: Ders çalışılan ortamda dikkat dağıtıcı unsurlar yer almamalı. Televizyon, bilgisayar ve herkesin elinde olan cep telefonu kapatılmalı. Verimli ders çalışmak için adım atılmak isteniyorsa cep telefonu ders çalışılan sürede ortamda bulundurulmamalı.

• Ders çalışma ortamı iyi dizayn edilmeli: Verimli ders çalışmak için ders çalışma ortamı uygun olmalıdır. Yatarak ya da uzanarak ders çalışmak dikkat dağınıklığına neden olmaktadır. Mutlaka bir masada ders çalışılmalı ve gerekli materyaller bulunmalıdır.

• Not tutmak çok önemli: Not tutmak alışkanlık haline getirilmelidir. Sadece okuyarak ya da şekle bakarak ders çalışmak yeterli olmayacaktır. Bilgilerin kalıcı olması için düzenli not tutulması gerekmektedir. Not tutarken izlenilen yol, kısa ipuçlarını oluşturur. Bu da işlenen dersin daha fazla akılda kalmasına yardımcı olur.

• Olumlu düşün: İyi ve verimli ders çalışmak için olumlu düşünmek gerekir. Makro ve mikro düzeyde planlar yaparak ve bu planlara uygun bir şekilde çalışıldığı zaman olumsuz düşünceler oluşmamaktadır. Tüm mesele karar verip başlamakta ve olumlu düşünerek sonucu ulaşmakta saklıdır.

• Tekrar önemli: Öğrenilen bilgilerin kalıcı olması için kısa bir tekrar yeterli olacaktır. Arkadaşlarla beraber fikir alışveriş yapılarak konuların üzerinden geçilebilir.

HEDEFLER OLUŞTURULDUKTAN SONRA EMEĞİNİZİN KARŞILIĞINI ALIN

Ders çalışmak için hedefler ve kurallar oluşturulduktan sonra artık bitiş noktasına varılması için hazır olunduğu söylenebilir. Plan yapmayan ve buna uymayan öğrenciler ne kadar çalışsalar da kendilerini hazır hissetmezler. Bu nedenle doğru yöntemler belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Sınav zamanında çalışmaların boşa gitmemesi için olumlu düşünmek ve dikkatli olmak önemlidir. Doğru yöntemler kullanıldığı sürece başarı doğru orantılı olarak artacaktır.