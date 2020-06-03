Meme sağlığınızı korumak için doğru sütyeni seçin

Kadınlarda meme sağlığına bağlı hastalıklar diğer rahatsızlıklara göre en üst sıralarda yer alıyor. Hem dünyada hem de ülkemizde her yıl birçok kadın meme kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Özellikle 20 yaşından sonra kendi kendine meme muayenesi, ultrason kontrolü ve 40 yaşından sonra yılda bir kez mamografi çektirmek meme sağlığı için önem taşıyor. Özellikle ailede meme kanseri öyküsü olan kişilerinse mutlaka düzenli doktor takibinde olmaları ve kontrollerini aksatmamaları olası bir hastalığın önüne geçmede kurtarıcı bir rol oynuyor. Peki tüm bu kontrollerin yanı sıra doğru sütyen seçiminin de meme sağlığı için oldukça önemli bir faktör olduğunu biliyor muydunuz?

Günümüzde yanlış sütyen kullanımı estetik dışı bir görünümün dışında, bel, sırt ve hatta boyun ağrılarına da neden olabiliyor. Spor yapanlar içinse durum daha da ciddi görünüm sergiliyor. Spor ve egzersiz yapan kadınların yüzde 70’inden fazlası yanlış sütyen kullanımı nedeniyle hem ağrı çekiyor hem de memede deforme görülerek sarkma sorunu ortaya çıkabiliyor.



Doğru sütyen seçimi nasıl olmalı?

Sütyen bir iç giyim objesi olmasına rağmen kadınlarda sütyen seçimi doğrudan dış görünüşünü de etkiliyor. Birçok kadın genellikle kendilerine uygun olan ölçüde değil de giymek istedikleri ölçüdeki iç çamaşırlarını satın almayı tercih ediyorlar. Bu durum sonrasında kadınların çeşitli sorunlar yaşamasına neden olabiliyor.

Büyük göğüslü kadınların tercihi ‘minimiser’ dediğimiz küçültücü sutyenlerken küçük göğüslü kadınlar ise sıklıkla ‘push up’ yani kaldırıcı modelleri tercih ediyorlar. Anlaşılan büyük göğüslü kadınlar göğüslerini küçük; küçük göğüslüler ise büyük göstermek istiyorlar. Estetik kaygı bir yana, işin sağlık yönü de ciddi önem arz ediyor. Öyle ki; kadınların yüzde 70’inden fazlası yanlış sütyen kullanımı nedeniyle meme ağrısı ve geri dönüşsüz sarkma sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla sütyene sıradan bir iç çamaşırı şeklinde bakmamamız, gerekli özeni göstermemiz gerekiyor.

Ağrılarınızın kaynağı yanlış sütyen kullanımı olabilir

Doğru ve uygun olmayan sütyen kullanımı, hem kozmetik açıdan hoş olmayan bir görüntüye neden olacak, hem de bel, sırt ve boyun ağrılarına neden olabilecektir. Kadınların yüzde 60-70 gibi büyük bir kısmında ve özellikle düzenli spor ve egzersiz yapanlarda yanlış sütyen kullanımı nedeniyle meme ağrısı ve sarkma gibi sorunların yanında, meme cildinde sütyenin cilde sürtünmesine bağlı tahrişler, omuzlarda sütyenin askısının yol açtığı derin oluklar da görülebilmektedir. Hatta meme boyutuna uygun olmayan ve bol gelen sütyen kullanan hastaların büyük kısmı meme küçültme isteği ile hekimlere başvurmuşlardır.

Doğru sütyen seçimi için dikkat edilmesi gereken 5 altın kural

-Bir kadın yaşamı boyunca gebelik veya beden kitle endeksindeki değişiklikler nedeniyle beş ya da altı farklı bedende sütyen kullanımına ihtiyaç duyabilir. Yılda bir kez meme ve sütyen uyumu kontrol edilmeli ve gerekirse değiştirilmelidir.

-Sütyenin meme altı bandı çok sıkı veya çok bol olmamalıdır. Sırt kısmında kopçaların olduğu hizada bant kısmının altına iki parmağınızın rahat giriyor olması gerekmektedir. Çok bol veya çok dar olmamalıdır.

-Omuz askıları ve omuz arasına bir parmak rahat girebilmelidir.

-Bir mezura yardımıyla meme altı ve meme çevresi ölçülmeli ve bu ölçülere uyan cup bedenine göre sütyen seçilmeli. Kadınların büyük kısmı ne yazık ki, bu ölçümlere göre değil kendi giymek istedikleri ölçülere göre seçim yapmaktadır. Bu seçim de özellikle meme ağrısı başta olmak üzere bazı meme sorunlarını beraberinde getirmektedir.

-Meme altı bandı, kaburga çevresine sıkıca tutunmalı, ancak derinizi de kesmemelidir. Kollarınızı kaldırdığında taban bandı hareket etmemelidir. Sütyenin merkezi göğüs kafesinizi sıkıca tutmalıdır.