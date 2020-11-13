Meme küçültme ameliyatıyla ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz

Büyük memeler veya makromasti, önemli sağlık sorunlarına neden olabilir. Sırt ve boyun ağrılarının yanı sıra fazla ağırlık sutyen kayışlarının oluklar oluşturmasına yol açar. Memelerin fazla derisi ve ağırlığı da memelerin altında tahriş edici kızarıklıklara neden olabilir. Aşırı büyük memelere sahip olan adaylar, uygun kıyafetler bulmakta zorlanmakla kalmaz, aynı zamanda koşma gibi fiziksel aktivitelerde de zorlanabilir. Neyse ki aşırı büyük memeleri olan kadınlar için küçültme ameliyatı bu semptomları iyileştirmeye yardımcıdır. Hastalar sıklıkla fazla deri ve meme dokusu çıkarıldığında sırt, boyun ve omuz ağrısının önemli ölçüde iyileştiğini fark ederler. Ayrıca ameliyat sırasında fazla deri ve meme bezi çıkarılır ve kalan meme dokusu yeniden şekillendirilerek genç, estetik açıdan daha hoş bir meme görünümü kazandırılır.

Meme küçültme estetiği nasıl yapılır?

Meme küçültme operasyonu genel anestezi altında hastanede yapılır. Kesiler mümkün olduğunca memenin doğal kıvrımlarına gizlenerek açılsa tamamen gizlenmesi mümkün olmaz. Ancak atılan estetik dikişlerle izler iyileştikçe sönerek belirsiz hale gelir. Kesi işleminden sonra memelerdeki fazla dokular alınarak areola bölgelerinin etrafı küçültülür. Meme başları olması gereken pozisyon ve açıya getirilerek daha dik bir görünüme kavuşturulur. Ameliyattan sonra, memelere gazlı bez sargısı uygulanır ya da cerrahi sutyen kullanması istenebilir. Ameliyat ortalama 3 saat veya daha uzun sürebilir.

Ameliyattan sonra ilaçla kolayca kontrol edilen ağrı bir veya iki gün içerisinde azalır. Ameliyattan 1 gün sonra hasta taburcu edilebilir. Kesi çevresinde şişlik ve cilt renk değişikliği genellikle birkaç gün içinde azalır. Dikiş hattı ameliyatın ikinci haftasında iyileşir. Hasta 5 gün içinde günlük aktivitelerine dönebilir.