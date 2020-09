Meme estetiği hakkında doğru bilinen yanlışlar

Sanıldığı gibi büyük göğüsler her zaman daha güzel değildir. Estetik cerrahide implant büyüklüğü kişinin vücuduyla orantılı olacak şekilde seçildiğinde daha doğal ve estetik bir görünüm sağlar. Kalça genişliği, omuz genişliği, göğüs kafesi değişikliği ve kişinin var olan yumuşak doku oranı seçilen implantın oranlarını belirleyen kriterler arasındadır. İdeal meme büyüklüğünü belirlerken altın oran hesaplamaları yapılır. İdeal oranlara uyum sağlandığı sürece daha kullanışlı göğüslere ve daha estetik bir görünüme sahip olunabilir.

Meme implantlarının sağlık açısından güvenirliği hakkında da çok sayıda doğru bilinen yanlışlar vardır. Meme implantları hakkında yapılan çok sayıda araştırma herhangi bir hastalığa neden olmadıklarını ispat etmektedir. Herhangi bir şekilde patlaması ya da sağlık açısından ciddi bir risk oluşturduğu gözlemlenmemiştir. Aynı şekilde meme implantlarının dokunulduğunda verdiği his doğal meme dokusuyla benzerdir. Sanıldığı gibi sert bir hisse sahip değildir.

Meme implantlarında süt bezleri zarar görmez ve emzirme yeteneği kaybolmaz. İleride anne olunması durumunda bebeklerini emziremeyeceklerine dair doğru bilinen bir yanlıştır bu. Çünkü estetik cerrahide meme implantları kas altı ya da kas üstü olmak üzere farklı teknikler ile yerleştirilebilir. Kas altına yerleştirilen meme implantlarında süt kanalları hiçbir şekilde zarar görmezken, kas üstü yerleşimlerinde de süt bezleri ve kanallarının zarar görmemesi sağlanarak implantlar yerleştirilir. Bu sayede süt verme işlevinin kaybolmaması sağlanır.

Meme estetiği sonrası iz kalır mı?

Meme estetiği sonrasında belirgin ve kötü görünen izler oluşmaz. Meme küçültme estetiği da dahil olmak üzere tüm meme estetiği operasyonlarında izler doğal kıvrımlara saklanacak şekilde kesiler açılır. Estetik dikişler sayesinde izler iyileştikçe zaman içinde belirsiz bir hal alır. Özellikle meme büyütme estetiği operasyonlarında iz oluşumu minimal düzeydedir.

Estetik sonrası memede his kaybı olur mu?

Meme estetiği sonrasında his kaybı olur. Meme büyütme estetiğinde kullanılan tekniğe göre göğüslerde his kaybı yaşanma riski de oldukça düşüktür. Meme küçültme estetiği operasyonlarında da aynı şekilde his kaybının minimal düzeylerde olması doğru teknik ve doğru uygulama teknikleriyle sağlanabilmektedir.

Meme estetiği operasyonları alanında uzman estetik cerrahlar tarafından yapılır ve ameliyat problemsiz bir şekilde tamamlanırsa meme implantlarından sonra herhangi bir sorun yaşanma riski oldukça düşüktür. Bunun yanı sıra ameliyat öncesinde ve sonrasında cerrahınızın talimatlarına tam uygun sağlayarak ilaç kullanımına dikkat edip, düzenli ve doğru beslenirseniz herhangi bir risk oluşmasını da önlemiş olursunuz.

Meme estetiği operasyonları hasta memnuniyeti en yüksek olan operasyonlardır. Göğüslerinizde sizi rahatsız boyut, şekil ya da asimetri gibi estetik sorunlar varsa, estetik cerrahinin size sunduğu imkanlardan çekinmeden faydalanabilirsiniz.