LPG enjektör arızası nasıl anlaşılır? LPG enjektör ömrü ne kadar ve değişimi nasıldır

Motorun ateşleme sistemi, sıralı sistem araçlarda hem rolantide düzensizlik hem de tekleme konusunda büyük rol oynar. Çünkü benzine göre LPG yakıtının yanma oranı %30 daha düşüktür. Bu nedenle ateşleme sisteminde bulunan parçalarda oluşacak en az yıpranma rolatinin bozulmasına ve aracın gazda teklemesine sebep olur. Gazda yaşanan bu problemler LPG enjektör arızasını beraberinde getirir.

LPG Enjektör Arızası Nasıl Anlaşılır?

Araç LPG ile rölantideyken araç sahibi penseyi veya kargaburnu alıp LPG enjektör hortumunu tek tek sıkarak yangın olup olmadığını ya da neredeyse hiç etkileşim olmadığını yani kalkışta gözlerin sarsıldığını tespit etmelidir. Hortum sıkılır. Bir veya iki hortum zar zor etkileşiyorsa, LPG enjektörü arızalı demektir. .Her hortum sıkıldığında motorun çalışmasına aynı etkiyi gösteriyorsa LPG enjektörü arızalı değildir.

LPG enjektör arıza tespiti, nispeten basit olan ikinci yöntemdir. Araç rölantideyken LPG enjektör soketini çıkarın ve motorun çalışmasını etkileyip etkilemeyeceğini değerlendirin. Arızalı LPG enjektör soketi çıkarıldığında motor çok fazla titreşim yaşamaz. Ancak bazı sistemlerde LPG enjektör arızasını tespit etmek için pense kullanmak daha başarılıdır çünkü LPG enjektör soketlerinden biri çekildiğinde araç benzine geçecektir.

LPG ENJEKTÖR ARIZASI BELİRTİLERİ

LPG Enjektör Arızası Kaynaklı Araçta Tekleme ve Performans Kaybı

LPG Enjektör Kaynaklı Motor Arıza Lambası Yanması: LPG enjektörü arızalandığında motor arıza ışığı yanabilir. Yazılım hatalarından dolayı bazı marka bilgisayar bağlantılarında bu sorun oluşmaz. Motor arıza ışığı yandığında hemen LPG enjektör arızasını düşünmemeliyiz, LPG ayarından veya motor sisteminden kaynaklanıyor olabilir.

LPG Enjektör Gaz Kaçağı Kaynaklı Araçta Geç Çalışma ve Koku

Yanlış Enjektör Montajı ve Enjektör Arıza Kaynaklı Yakıt Sarfiyatı Artırması

LPG Enjektör Arızası Kaynaklı Gaza Geçmeme Sorunu: Bazı otomobil gaz sistemlerinde LPG enjektörü arızalandığında, LPG ecu enjektör arızasını algılayarak aracın benzinle çalışmasını engelleyerek benzine geçecektir. Birçok marka LPG enjektörü arızalandığında gazın yüksek hızlarda benzine geçmesine neden olacaktır.

LPG Enjektör Sesi

Valtek tipi enjektörlerde (Atiker Akl Aldesa Mimgas Tartarini Vikarsa Tomasetto Milano Gasitaliy Cangas gibi), LPG enjektöründen gelen ses, LPG enjektörünün uzun süreli kullanımdan dolayı arzalandığının bir belirtisidir. İç yayların ve halkaların aşınması nedeniyle bu gürültünün ana kaynağı tek bir enjektördür.