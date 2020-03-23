Koronavirüs kaygısıyla nasıl başa çıkabiliriz? Uzmanından öneriler…

Pek çok bilginin farklı kanallarla ulaştığı bu kriz durumlarında doğru bilgiyi ayırt edebilmek çok önemli. Bilgiyi gerçek verilere dayalı güvenilir kaynaklardan edinmeli ve söylentiler, dedikodular, hurafelerden uzak durmalıyız. Salgın hastalıklar (pandemi) kişilerde sağlık endişelerini ortaya çıkardığı için pek çok insanın psikolojik sağlığını da etkiler. Öncelikle kaygı ve stresin, tehlike altında kaldığımız durumlarda ortaya çıkabilen normal duygular olduğunu kabul etmeliyiz. Kaygılarımızı daha çok beslemek yerine enerjimizi daha güçlü hissetmek için kullanabilmemiz mümkün. Peki, bu süreci kendimiz için daha sağlıklı ve avantajlı hale nasıl getirebiliriz?

-Duygularımızı fark edelim, hastalıkla ilgili belirsizlik, kaygılarımızı artırabilir. Herkesin bu sürece verdiği tepki farklı olabilir, kendimizi yargılamadan nasıl hissettiğimizi fark edelim ve bu duyguyu yaşamak için kendimize yer açalım.

-Sevdiklerimizden destek alarak duygularımızı paylaşalım. Sevdiklerimizle iletişim halinde kalalım.



-Felaket senaryoları kaygılarımızı artırabilir, güvenilir kaynaklardan (Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı gibi) doğru bilgi edinmeye özen gösterelim.

-Aşırı kaygımızı azaltmak ve orantılı kaygıyı korumak için durumu gerçekçi değerlendirmeliyiz. Kendimize şu soruları sorabiliriz:

*Bu virüsten kimler ve neler etkileniyor?

*Virüs beni ne kadar etkileyebilir?

*Olağan faaliyetlerimi engeller mi?

*İşten uzak durmam gerekecek mi?

*Temel ihtiyaçlarımı karşılamamı engelleyecek mi?

*Kendimi korumak için pratik adımlar neler?

*Eğer hükümet olağanüstü hâl ilan ederse, bunun anlamı nedir?

-Kaygılandığımızda zihnimizden pek çok olumsuz düşünce geçer, bu düşünceleri değerlendirmek için kendimize şu soruyu soralım: Bu düşüncelerimi destekleyen ve desteklemeyen kanıtlar neler?

-Yaşamımızdaki olumlu durumları fark etmek için çaba gösterebilir ve olumlu düşüncelere odaklanabiliriz. Örneğin;



*Kendimi korumak için alabileceğim tedbirler var.

*Ailemle birlikte zaman geçirebilme fırsatım var.

*Kendime zaman ayırabiliyorum.

*Online alışveriş imkanına sahip olduğumuz için şanslıyım, evden çıkmadan alışveriş yapabiliyorum.



-Kaygı veren düşüncelerden uzak kalabildiğimiz etkinliklerin listesini yapabiliriz.



-Kaygımız arttığında gevşeme egzersizleri ve nefes egzersizinden faydalanabiliriz.



-Sürekli aynı bilgilere maruz kalmak endişemizi besler. Tüm gün televizyon, sosyal medyadan salgın ile ilgili haberleri dinlemek yerine ekrandan uzak kalarak farklı aktivitelerle zaman geçirelim.

-Bedenimiz strese maruz kaldığında ve kaygımız tetiklendiğinde duygusal regülasyona (dengelenme) ihtiyaç duyarız. 5 duyunuzdan birini aktive ederek kendimizi regüle edebiliriz. Sevdiğimiz bir kokuyu koklayabilir (lavanta, vanilya gibi), bitki çayı içebilir, yumuşak bir battaniyeye sarılabiliriz.

- Hareket alanımızın kısıtlandığı bu süreçte evde yapabileceğimiz egzersizleri artırabiliriz.

-Yoga ve meditasyon, beden ve zihin sağlığımızı olumlu etkiler. Uygulamalar veya videolardan destek alarak evde yoga ve meditasyon yapabiliriz.

-Sağlıklı beslenme bağışıklık sistemimizi destekler, bu süreçte sağlıklı gıdalar tüketmeye özen gösterebilir, hazır gıdalar yemekten uzak durabiliriz.

-Aynı saatte uyanmak ve uyumak vücudun sirkadyen ritmi için önemlidir. Yeterli uyku almaya, aynı saatte uyuyup aynı saatte uyanmaya özen gösterelim.

-Bu süreçte kontrol edemediğimiz pek çok şey kaygımızı artırabilir. Kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanabiliriz; günlük plan yapmak, tedbirler almak gibi...

-Umudumuzu koruyalım. “Bu salgın kontrol altına alınacak ve ben okuluma devam edeceğim, bu salgın kontrol altına alınacak ve ben …….” gibi olumlu düşüncelere odaklanalım.