Koronavirüs eklemleri de etkiliyor! Bu dönemde kireçlenmeyi önlemek için...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle evde uzun süre hareketsiz kalan kişilerde başta eklemler olmak üzere kas ve omurgada ağrılar meydana geldiğini anlatan Op. Dr. Yiğit Erdağ, düzenli egzersiz yapılması konusunda uyardı. Erdağ, “İnsan bedenini çok hareketsiz kalmaya uygun bir yapısı yok. Çok hareketsiz kalınca ortapedik kaynaklı çok fazla sağlık sorunu ortaya çıkıyor. Vücutta çalışması gereken eklem ve kas sistemi var, eğer eklemler belli bir düzende hareket etmezse özellikle kol, bacak, omurga dediğimiz sırt bölgesinde fizyoloji bozuluyor. Hareketsiz kalmayı engellemek için evde yapılabilecek basit egzersizler var, bunları yapmak lazım” diye konuştu.

Eklemlerin sağlığı için hareket edin

Çok uzun süre aynı pozisyonda kalmamak gerektiğini aktaran Yiğit Erdağ, “Yarım saatte bir eklemlerinizi hareket ettirin. Sabah uyandığınız zaman eğilme, gerilme, gövdeyi çevirme, bacakların gergin biçimde öne kaldırılması gibi kültür fizik hareketlerini yapın. Hareketleri kapalı ortamda yapmayın, evi havalandırın, öyle çalışın. Eklemini sağlığını korumak, kasların zayıflamasını engellemek ve kireçleme olmasını önlemek için egzersiz yapmak lazım” ifadelerini kullandı.

Günde en az 2 litre su için

Eklemlerin beslenmesi ve kasların iyi çalışması için sıvı tüketilmesi gerektiğine dikkat çeken Op. Dr. Erdağ, “Günde en az 2 litre su içmeliyiz. Protein ağırlıklı beslenmek gerekiyor. Hazır gıdalardan uzak durup, doğal vitamin ve mineralleri alın. Sürekli aynı hareketleri yapmak veya hareketsiz kalmak eklem, kas ağrılarına neden olur. Eklemlerin sağlığını bozmamak için gün içinde farklı hareketler de yapmak gerekiyor” dedi.

Hareketsizlik kireçlenmeyi tetikler

Sağlam kas yapısının önemini vurgulayan Erdağ, “Hareketsizlik kireçlenmeyi tetikler, kireçlemeyi önlemek için eklemin her yönde hareketi ve kasların sağlam olması gerekiyor. O yüzden spor yapılmasını öneriyorum, yeterli sıvı almak lazım. Pandemide evden çalışırken çok az hareketli eklemlerimiz kireçlenmeye daha yatkın oluyor. 1 yıldır Covid-19 ile yaşıyoruz süreç daha da uzayacak gibi o yüzden olabildiğince evde hareket etmek lazım. Evin içerisinde yapılacak çok basit egzersizler bile eklem sağlığını korur” diye konuştu.

Yaşa göre kireçlenme artıyor

Kasları zayıf olan kişiler ağırlık kullanarak egzersiz yaparsa eklem ağrısı oluşturur. Onun için hareketleri ağırlık kullanmadan da yapabiliriz. Toplumda yaş ortalaması artıkça kireçlenme dediğimiz eklem kıkırdağının bozulduğu durumlar daha çok yaşanıyor. Kireçlenme 65 yaş üstü kişilerde ameliyat gerektirecek kadar ilerlemiş oluyor.