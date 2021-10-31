Koronada (Covid-19) burun tıkanıklığı olur mu? İşte en çok karıştırılan grip ile koronavirüs belirtileri

Tüm dünyada erkisini devam ettiren koronavirüs (covid-19) salgını kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte burun tıkanıklığı, burun akıntısı gibi grip belirtileri sıklıkla karşılaşılmaya başlandı. Bu durumda en çok merak edilen sorulardan biri de koronada burun tıkanıklığı olur mu oldu. İşte araştırılan korona ve grip belirtileri ile ilgili yanıtlar...

Koronada burun akıntısı olur mu?

Daha önceki mutasyonlarda tat ve koku kaybı daha sık görülürken artık tat ve koku kaybı daha az görülmektedir. Burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve boğaz ağrısı gibi semptomlar hem soğuk algınlığında hem de koronavirüs hastalarında da semptom olarak karşımıza çıkabilmektedir. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Özgür Avinçsal, koronada burun akıntısı şikayetlerini şu şekilde açıklıyor;

“Burada önemli olan kriter, semptomların ve şikayetlerin azalmadan artması durumudur. Özellikle koronavirüslü bir kişiye temas durumu veya temas şüphesi varsa ve şikayetler başladıktan sonra düzelmiyorsa koronavirüse yakalandığınızı düşünebilirsiniz. Hiçbir klinik bulgu ve semptom bize yüzde 100 doğru bir bilgi vermemektedir.

Burun akıntısı yüzde 10 oranında daha az görülen semptomlar arasındadır. Bunun anlamı burun akıntısı ve tıkanıklığının da bazı kişilerde COVID-19 belirtisi olabileceğidir.”

Grip ve nezle belirtileri nelerdir?

Grip ve nezlenin semptomları; burun akıntısı, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, subfebril ateş (belli belirsiz bir ateş) ve halsiz olarak sıralanabilmektedir. Ancak yeni mutasyonlar ile birlikte COVID hastaları çok farklı şikayetlerle bize başvurabiliyorlar.

Koronavirüs belirtileri nelerdir?

Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı son bildirgede hastaların yüzde 50’sinden fazlasında ateş yüksekliği, kuru öksürük ve kas ağrısı saptanmış olduğu bildirilmiştir. Daha az oranda ise gastrointestinal semptomlar; ishal, karın ağrısı, mide problemleri gibi şikayetlerle de hastalar başvurabilmektedirler.