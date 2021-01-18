Kolesterolü düşürüyor, hastalıklardan koruyor... İşte portakalın faydaları

C vitamini yönünden oldukça zengin bir besin olan portakal özellikle kış aylarında boğaz ağrısı veya grip başladığında tüketimi artıyor. Uzman Diyetisyen İdil İmamoğlu, portakalın faydalarını şöyle anlattı:

Bağışıklık sisteminin silahı: Bağışıklık sistemimiz C vitaminini enflamasyon durumlarında silah olarak kullanır. Bu nedenle grip gibi mevsimsel hastalıklarda C vitamini tüketiminin alımı önem kazanır. Ancak portakal suyu yerine portakalın kendisini tüketmenin de çok faydası var.

Kan şekeri kontrolüne destek oluyor: Orta boy bir portakal ortalama 2-3 g lif içerir. Posanın kan şekerini düzenlemede çok büyük faydası vardır. Ayrıca portakal glisemik yükü düşük olan bir meyvedir. Bu nedenle diyabetik bireylerin daha güvenle tercih edebilecekleri bir meyvedir. Portakalın, yine C vitamini içeriği sayesinde özellikle diyabetik hastalarının göz, damarlar ve sinirlerde oluşabilecek kronik komplikasyonlarının azaltılmasında da olumlu etkileri vardır.

Kolesterolü düşürür: Posanın sindirim sisteminde yağları kendi yapısına çektiğini ve vücudunuza fazla yağları almayı engellediğini biliyor muydunuz? Bu nedenle portakal da içeriğindeki posa sayesinde kolesterol seviyenizi düşürmeye destek olacaktır. Yine portakaldaki hesperidin adlı madde de hem kolesterolü hem de tansiyonu düşürmeye destektir.

Kilo vermeye destek olur: İçeriğindeki C vitamini sayesinde portakal zayıflamaya da destek oluyor. C vitamini, kollajen doku oluşumunu sağladığı için cilt sarkmalarının önüne geçer, ayrıca yağların yakılmasını sağlayan karnitin adlı maddenin sentezine destek olur. Bu nedenle diyette düzenli C vitamini tüketimi kilo vermeyi de kolaylaştırır.

Tansiyonu düşürür, böbrek taşı oluşma riskini azaltır: Portakal aynı zamanda iyi bir potasyum kaynağıdır. Diyette potasyumun artmasının tansiyona olumlu etkileri vardır. Ayrıca potasyum tüketiminin böbrek taşları oluşma riskini de azaltıcı etkisi vardır.

Kanserden korur: Portakaldaki flavonoidler serbest radikal oluşumunu nötralize ederek hem bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirir hem de enflamasyon oluşmasının önüne geçer. Uzun vadede kanserlerden koruyucu etkiye de sahiptirler.

Orta boy bir portakal günlük C vitamini ihtiyacını karşılar

100 g portakalın içerisinde 50 mg C vitamini bulunur. Bu miktar bir yetişkinin günlük gereksiniminin %85’i demektir. Orta boy bir portakal günlük C vitamini ihtiyacını çok rahat karşılıyor. Ancak C vitamini suda eriyen bir vitamin ve vücudumuzda depolayamıyoruz. Bu nedenle kış aylarında sebze ve meyve tüketiminin gün içerisinde ara ara devam etmesi günlük C vitamini gereksinimini karşılamak açısından daha faydalı olacaktır.

Kabuğu da oldukça faydalı

Portakal kabuklarının da faydalı olduğunu ifade eden Diyetisyen Funda Özkan, şöyle devam etti: "Bol miktarda C vitamini içeren portakal kabuğu, LDL (kötü kolesterolü) düşürüyor, kan dolaşımını hızlandırıyor, kalp hastalıklarına karşı koruyor, bağırsakları çalıştırıyor ve cilt kanserine karşı koruyor. Portakal kabuklarını kaynatarak portakal çayı da yapabilirsiniz."