Kışlık patlıcan nasıl saklanır? Buzlukta ne kadar süre saklanır?

Patlıcan vücut için son derece faydalı olan sebzelerden biridir. Yaz aylarında yetişen bir sebze olduğu için kış aylarında tüketebilmek adına çeşitli işlemlere tabii tutulmaktadır. Yapılan işlemlerin doğru bir şekilde gerçekleşmesi ürünlerin besin değeri kaybetmemesi adına çok önemlidir. Yanlış işlem uygulanır ise patlıcan besin değerini kaybeder. Hem besin değerini korumalı hem de dayanıklı olmasını sağlamak gerekmektedir. Patlıcan hem buz dolabında dondurulmak sureti ile saklanır hem de kurutma yöntemi ile saklanır.

Patlıcan Kış Ayı İçin Saklanır mı?

Patlıcan mevsiminde taze olarak tüketilebilen önemli sebzelerden biridir. Mevsimi dışında üretimi hormonlu bir şekilde yapıldığı için çeşitli sağlık sorunlarını meydana getirmektedir. Özellikle kış aylarında yetiştirilen patlıcanlar son derece sağlıksız olmaktadır. Bu gibi durumlar ile karşı karşıya kalmamak adına yaz aylarında üretilen patlıcanları kış aylarında da aktif bir şekilde kullanmayı sağlama yollarını öğrenmek gerekmektedir.

Bunun için ise buzluklar son derece işlevsel olmaktadır. Buzluklar da yaz aylarında yetişen taze patlıcanları saklamak mümkündür. Buz dolabında bulunan patlıcanları çıkardığınız zaman son derece taze olduklarını görmeniz mümkün olacaktır. Taze olmasının yanı sıra hormonsuz olması da fayda durumunu ortaya çıkarır. Nasıl saklayacağınız hangi yemek için saklayacağınıza bağlı olarak değişiklik göstermektedir. En lezzetli ve en taze şekilde tüketebilmek adına buz dolabında saklamak daha ideal olacaktır. Aynı zaman da patlıcanların besin değerini korumak açısından da buz dolabı daha ideal olacaktır.

Buzlukta Yazlık Patlıcan Saklamak

Buzlukta patlıcan saklamak için ilk olarak yazlık, taze patlıcanların saplarını kopararak güzelce yıkamak gerekir. Ardından bu patlıcanlar tuzlayarak suyun içerisinde 15 ila 20 dakika arasında bekletilmektedir. Patlıcanlar beklerken biber ve domatesler yemeklik olacak şekilde doğranmaktadır. Patlıcanlar da yemeklik olarak doğrandıktan sonra hepsi bir tencere içerisine alınarak pişirilir. 15 dakika kadar pişirildikten sonra içerisine bir miktar tuz ilave edilir ve soğumaya bırakılır. Soğuyan bu karışım buz dolabı poşetlerine belirli oranlarda koyulur ve buz dolabına yerleştirilir. Bu şekilde yemek yaparken de pratiklik sağlamaktadır. Aynı zaman da besin değeri korunmuş olmaktadır. Pek çok yemekte bu patlıcanları kullanmanız mümkün olmaktadır. Yemek yapmadan 1 saat önce buz dolabından çıkararak oda ısısında çözülmesini beklerseniz çok daha faydalı olacaktır.

Kurutarak Kışlık Patlıcan Saklamak

Yaz aylarında yetişen sebzelerden biri olan patlıcanları kış aylarında da tüketebilmek adına doğru saklama koşullarını yerine getirmek gerekmektedir. Bu yöntemlerden biri de patlıcanları kurutmaktır. Yaz aylarında satın alınan taze patlıcanları daha küçük boy tercih etmek gerekir. Daha sonra bu patlıcanları özel bıçak yardımı ile orta kısmını ayırmalısınız. Patlıcanın dışını dış kısmını kesmemeye çok dikkat etmek gerekir. Bu şekilde dolmalık patlıcanları kış ayı için saklayabilirsiniz. Patlıcanları bir ipe geçirerek güneşte 1 hafta kadar kurutmak gerekir. Kuruyan patlıcanları serin ve ışık almayan kilerler de saklamanız daha faydalı olacaktır. Patlıcanları direkt olarak yemeklik doğrayarak saklamanız da mümkün olmaktadır. Kışlık patlıcanlar bu şekilde saklanırsa da pek çok yemekte kullanım imkanı söz konusu olur. Aynı zaman da kurutma esnasında c vitamini bakımından da son derece gelişmiş bir hale gelirler. GDO'lu ve hormonlu olan kış patlıcanları yerine bu şekilde organik patlıcanları tüketmek gerekir.