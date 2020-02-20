Kepçe kulak birden çok teknikle tedavi edilebilir

Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Op. Dr. Hasan Yılmaz, kulaklardaki kepçe kulak görünümü ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

'Kulak bantlama yöntemi' çözüm olabilir



Otoplasti kulak kepçesindeki şekil bozukluğunu düzeltmek veya kulakların daha iyi görünmesini sağlamak için yapılan cerrahi işlemdir. Kozmetik veya rekonstruktif olarak yapılabilir. Kepçe kulak operasyonu kozmetik amaçlı otoplastiye örnek olarak verilebilirken, yaralanma sonrası bozukluklar rekonstruktif otoplastiyle düzeltilir. 6 aydan küçük çocuklarda, kulak bantlama yöntemi ile kulakların kepçesindeki şekil bozukluğunun önüne geçebilir.

Doğal sonuç çok önemli



Kulak estetiği, genellikle çocuklara uygulanmasına rağmen her yaş grubuna da yapılabilmektedir fakat okul çağına başlamadan yapılması önerilmektedir. Hekimin hastayı gerçekleştirilebilecek hedefler açısından doğru bilgilendirmesi çok önemlidir. En doğal ve simetrik sonuç için kulak yapılarının ayrıntılı muayenesi yapılır. Tüm yüzün ve kulakların değerlendirilebilmesi için fotoğraflar çekilir. Risk oluşturabilecek yüksek tansiyon, kalıcı yara izlerinin oluşmasına yatkınlık, sigara kullanma ve kanamaya yatkınlık gibi durumlar ile ilgili hasta ile detaylı bir görüşme yapılır.

Yapılan kesiler görünmüyor



Kepçe kulak ameliyatı hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre birden çok farklı teknikle yapılabilmektedir. Bu teknikler arasında dikişle şekil vermek, kıkırdak esnekliğini sağlamak için kıkırdağın yer yer inceltilip katlanması veya fazlalık olan kıkırdak ve yumuşak dokunun çıkarılmasıdır. Kesi yerinin onarılması sonrasında yeniden şekillendirilmiş kulak kepçesinin üzerine hafifçe baskılı bir pansuman yapılır. Yapılan kesiler kulak arkasında olduğu için yara izi görünmez. Ameliyat sonrası genellikle 1 gün hastanede kalınır.

Ameliyat sonrası spor, küpe ve gözlükten uzak durulmalı

Özellikle iki taraflı ameliyatların sonrasında, tek tarafta şiddetli bir ağrı olması durumunda doktora başvurulması gerekmektedir. Bu ağrı yara yerinde kan toplanması gibi istenmeyen durumların belirtisi olabilir. Ameliyattan sonra pansuman birkaç gün kalır. Takip eden 1 hafta boyunca hem gündüz hem gece kafa bandı kullanılır. Birinci haftanın sonunda dikişler kontrol esnasında alınır. Sonraki 3 - 4 hafta sadece yatarken kulakların öne doğru kıvrılmalarını önlemek için kafa bandı uygulamasına devam edilir. Hastaların ameliyattan sonra 2 hafta ağır fiziksel aktiviteden uzak durması gerekir. 3 hafta mümkünse gözlük kullanılmaması ve küpe takılmaması önerilir. Kontroller, doktorun uygun gördüğü sıklıkta mutlaka gerçekleştirilmelidir.