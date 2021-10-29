Kedi İsimleri Ve Anlamları - Erkek Ve Dişi Kedi İçin En Güzel, Komik, Değişik Ve Mitolojik Türkçe İle İngilizce Öneriler Ve Anlamları

Kediler kendi kişilikleri olan asil canlılardır. Ona hak ettiği ismi vermeniz gerekmektedir.

Kedi İsimleri ve Anlamları

Yeni bir kediyi evlat edindiğinizde yapacağınız en eğlenceli şeylerden biri mükemmel ismi bulmaktır. Hepsi farklı özelliklere ve mizaçlara sahip yüzlerce kedi ırkı vardır. Her bir kedinin benzersiz bir kişiliği ve görünümüne uygun isim bulmak zordur. Ancak kedinize isim verirken pek çok şeyden ilham alabilirsiniz. Örneğin kedinizin davranışları, tüylerinin rengi, bilinen bir kedi karakteri, çizgi film kahramanları gibi seçimler yapabilirsiniz.

Kediler ilginç ve aptaldan asil ve ciddi olana kadar çok çeşitli kişiliklere sahip olabilir. Bir isim seçmeden önce, yavrularınızın mizacından ilham alabilirsiniz. Tüy yumağınız zarif ve asilse Aspen veya Denali gibi bir isim seçebilirsiniz. Sarı bir kediniz varsa Pikachu, beyaz bir kediniz varsa Lotus, tekir renklere sahip bir kedi edindiyseniz Teko gibi isimler tercih edebilirsiniz.

Hangi ırktan olursa olsun kediler oldukça özgün ve benzersizdir. Kulağa doğru gelen bir isim bulduğunuzda, onu kedinizin üzerinde test edebilirsiniz. Ona seslenin ve uyup uymadığını görün. Hatta kedinizin bu isme tepkisini bile ölçebilirsiniz. Kediler isimlerini çabucak öğrenirler. Burada önemli olan kısa ve baskın isimler bulmaktır.

Harika bir kedi ismi, kedinizin kişiliğini yansıtabilir. Yeni bir kediyle bu zor olabilir, çünkü onları henüz tanımamışsınızdır ve kediniz çok genç olduğundan kişiliği hala gelişmektedir. Yeni kedinizi gözlemlemek ve nasıl olduğunu görmek için birkaç gün ayırabilirsiniz. En önemlisi, evinizdeki başka bir kedinin adına çok benzeyen bir kedi adı seçmekten kaçınmaktır, çünkü bu kafa karışıklığına neden olabilir.

Bir kediye isim vermek ona bireysel bir kimlik verir ve kedi ile sahibi arasında bir ilişki kurulmasına yardımcı olur. Özellikle küçükken çok fazla takma ad kullanmaktan kaçınarak kedinizin kendi adını öğrenmesine yardımcı olabilirsiniz.

En Güzel Kedi İsmi Önerileri

Erkek Kediler için;

Arriba: Yukarı,

Brisa: Esinti,

Brillante: Parlak,

Grande: Büyük,

Leon: Aslan,

Gigante: Dev anlamına gelmektedir.

Dişi Kediler için;

Fleurette: Çiçek,

Perrine: Taş,

Freyde: Sevinç,

Eva: Hayat,

Gwendolen: Beyaz yüzük anlamına gelir.

En İyi Kedi İsmi Önerileri

Erkek Kediler için;

Mañana: Yarın,

Nieve: Kar,

Matador: Katil,

Noche: Gece,

Encantada: Büyülü anlamına gelir.

Dişi Kediler için;

Eira: Kar,

Evadne: Hoş,

Nanea: Büyüleyici, merak uyandıran,

Arcadia: Barış, cennet,

Ilona: Joy anlamına gelir.

En Yaratıcı Kedi İsmi Önerileri

Erkek Kediler için;

Hombre: erkek,

Estrella: Yıldız,

Bendito: mübarek

Verdad: Gerçek,

Abeja: Arı anlamına gelir.

Dişi Kediler için;

Elvire: Doğru,

Delilah: Zevk veya flört,

Astrid: İlahi güzellikte,

Callie: En güzel,

Ilda: Arkadaş anlamına gelir.

En Efsane Kedi İsmi Önerileri

Erkek Kediler için;

Luz: Işık,

Toro: Boğa,

Navidad: Noel,

Fuego: Ateş,

Dulce: Tatlı anlamına gelir.

Dişi Kediler için;

Isi: Geyik,

Evangeline: İyi haberin taşıyıcısı,

Ophelia: Yardım,

Ingrid: Güzel,

Kerensa: Aşk anlamına gelir.

Kulağa Hoş Gelen Kedi İsmi Önerileri

Erkek Kediler için;

Corazon: Kalp,

Esperanza: Umut,

Cielo: Gökyüzü Cennet,

Alma: Ruh,

Tierra: Dünya anlamına gelir.

Dişi Kediler için;

Luna: Ay, ay prensesi,

Althea: İyileştirme gücü ile,

Faye: Peri, peri kızı,

Jocosa: Neşeli, tatlı ya da sevimli,

Cynthia: Ay tanrıçası anlamına gelir.