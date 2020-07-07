Karantina kilolarını vermeye hazır mısınız? İşte öneriler...

Diyet programlarına başlarken genellikle bireyler daha motivasyonlu ve kilo vermeye odaklı oluyor, ancak bazen bu motivasyon zamanla azalabiliyor. Bu noktada durumu en aza indirmeyi hedefliyoruz. Siz de kendinize kısa süreli ve başarabileceğiniz hedefler koyarak, motivasyonunuzu arttırabilirsiniz.

Kendi metabolizmanızı tanıyın

Bunun yanında bireylerin kendi metabolizmasını tanıması da oldukça önemli. Metabolizma hızı, her bir bireyin herhangi bir fiziksel aktivite yapmadan gün içerisinde harcadığı enerji miktarını göstermekle beraber kişiden kişiye değişiklik gösteriyor. Metabolizmayı hızlandırmanın en iyi yolu, öğünleri düzenli yapmak ve fiziksel aktiviteyi arttırmaktan geçiyor. Fiziksel aktivitenizi arttırmak için yine kendinize haftalık hedefler koymanız ya da adım ölçer akıllı saatlerden edinmeniz motivasyonunuzu arttırmaya yardımcı olacaktır.

Yapılacaklar listesi oluşturun

Kilo verme süreçlerinde kendinize yapılacaklar listesi oluşturup, kalıcı beslenme alışkanlıklarını hedefleyin. Günlük hedeflenen su içme miktarı, saat kaçtan sonra yemek yemediğiniz, kaç adım attığınız, egzersiz sürelerinizi yazdığınız bir çizelge oluşturup buzdolabınızın üzerine asmanız ve kendinizi buradan kontrol etmeniz de yine motivasyonunuzu arttıracaktır.

Tüketmemeniz gereken besinleri almayın

Market alışverişinize tok karna gidin ve listenize tüketmemeniz gereken besinleri eklemeyin. En önemlisi bu noktada kendinize bahane yaratmamayı öğrenmek. Ayrıca ara öğünde tüketmek için aldığınız paketli atıştırmalıkların da etiketlerine bakmayı ihmal etmeyin. Karbonhidrat, yağ, şeker, tuz ve kalori miktarlarını kontrol etmeniz daha temiz beslenmenize yardımcı olacaktır. Bunun yanında yeni sağlıklı tarifler deneyip, beslenme programınızı da genişletebilirsiniz.

Yasak listesinden uzak durun

Kilo verme süreçlerinde, yasakların olduğu listelerden uzak kalmaya çalışın. Çünkü bir besini ne zaman ve ne kadar tüketeceğinizi bilirseniz bunu beslenme programınıza ekleyebilirsiniz. Bu noktada diyetisyeninizden yardım istemekten çekinmeyin.

Haftada sadece bir gün kilonuzu ölçün

Haftanın bir gününü tartı günü ilan edin ve bu günün haricinde tartıdan uzak kalın. Çünkü her gün, ağırlığını ölçmek bireylerde stres oluşturup, kilo verme sürecini negatif etkileyebilir. Bunun yanında bir diyet partneri edinip, öğün fotoğraflarınızı ve egzersizlerinizi paylaşın, bu sizin kendinizi daha iyi kontrol etmenizi sağlayacaktır.