Kaçınılması gereken temizlik alışkanlıkları

İşte temizlikte yapılan o hatalar...

- Plansız temizlik

Şifonyerin tozunu alıyorsanız, önce daha yukarıda bulunan eşyaları temizlemeyi atlamayın. Çünkü daha yukarıdaki eşyaların tozu düşebileceği için tekrar aynı yeri temizlemek durumunda kalabilirsiniz. Bu neden temizlik yaparken daha planlı ilerlemek faydalı olacaktır. Ayrıca ulaşılması zor alanların tozunu alırken de yumuşak ve kuru bir bez kullanın.

- Bulaşık makinesine aşırı veya yetersiz yükleme

Bulaşık makineleri hayatımızı kolaylaştırır ama amaçlandığı gibi çalışabilmeleri için düzgün şekilde kullanımı da önemli. Yanlış yükleme, makinenin verimli çalışmasını engelleyebilir. Bu nedenle bulaşıklar makineye dikkatlice yerleştirilmeli, eşyalar doğru yerlere konulmalı ve aşırı yükleme yapılmamalı. Bulaşık makinesinin temiz tutulması da verimli ve etkili olması için önemli.

- Kirli sünger kullanmak

Süngerler evdeki en kirli şey olabilir. Bu nedenle düzenli olarak değiştirilmeli veya dezenfekte edilmeli. Böylece diğer bulaşıklara veya yüzeyler temizlenirken bakterilerin bulaşması engellenir. Ayrıca yedek sünger bulundurmak da faydalı olacaktır.

- Temizlik spreyini sıkıp hemen silmek

Temizlik spreylerinin veya ev dezenfektanlarının çoğu 3 ila 10 dakika bekleme süresine sahiptir. Bu da ürünün gerçekten dezenfekte etmesi için yüzeyde ıslak olarak bekletilmesi anlamına gelir. Ayrıca spreyi kullanmadan önce yüzeydeki kalıntı ve lekeleri bir bezle silmek de önemli. Bunun için yüzeydeki tozu veya kiri bir bezle silin ve ardından temizlik spreyini püskürtün. Ürünün talimatlarından belirtilen sürede bekleyin ve ardından hemen silin.

- Halı lekesini fırçalamak

Halınıza bir leke bulaştığında, hızlıca bir havlu kapıp lekeyi ovalamanın pek bir faydası olmayabilir. Önemli olan lekeyi olabildiğince nazik bir şekilde temizlemek için çok az kurutup silmektir. Bu lekeyi fırça ile çıkarmaya çalışmaktan da daha iyi olabilir. Çünkü fırçalama ile halının dokusuna zarar vermenin yanı sıra lekeyi daha da derin bir hale getirebilir. Bu nedenle ideal bir leke çıkarıcı işinizi görecektir.

- Aynı bez ile her yeri temizlemek

Zamandan ve malzemeden tasarruf için her yeri aynı bez ile temizlemeyi tercih edebilirsiniz. Ancak, banyo ve mutfak gibi alanlarda aynı bezi kullanmak pek doğru bir tercih olmayabilir. Çünkü bir yerdeki kir diğer taraflara bulaşabilir. Bunun nedenle elinizin altında yedek temizlik bezleri bulunmalı ve işiniz bitince bunları güzelce yıkamayı ihmal etmeyin.

- Çok fazla çamaşır deterjanı kullanmak

Çamaşır makinesinde çok fazla deterjan kullanmak, sadece ürünü israf etmekle kalmaz, aynı zamanda kıyafetler üzerinde kalıntı bırakabilir. Aynı şekilde az kullanmak da çamaşırların olması gerektiği gibi temizlenmesini engeller ve tekrar yıkamasını gerektirebileceği için su israfına neden olabilir. Bunun için talimatlarda belirtildiği kadar çamaşır deterjanı kullanılmalı.

- Dolap kulplarını ve kapı kollarını unutmak

Dolap kulplarını ve kapı kolları, mutfak temizliğinde gözden kaçabiliyor. Ancak bu alanlar tozu ve bakteriyi mıknatıs gibi çeker. Bu kısımları temizlerken sabunlu su kullanabilirsiniz. Sildikten sonra su lekelerini gidermek için de kurulamayı ihmal etmeyin.

- Her şeyi aynı anda temizlemeye çalışmak

Belirli günlerde temizlik yapmak çok güzel ama bazı şeylerin de daha sık temizlenmesi gerektiği unutulmamalı. Evinizi bir günde temizlemek için beklediğinizde, sık dokunulan yüzeyler ile kapı ve dolap kolları gibi daha sık temizlenmesi gereken yerler kirli kalabilir. Bunun için belli bir temizlik programı işleri kolaylaştırır. Kapı kolu gibi sık dokunulan yüzeyleri temizlemek için haftanın bir gününü seçip, diğer günlerde de genel temizliği yapabilirsiniz. Bununla birlikte doğru temizlik ürünlerini elinizin altında bulundurmak da yardımcınız olacaktır.