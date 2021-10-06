Kabak buzlukta nasıl saklanır? Dolmalık yeşil kışlık kabak buzlukta nasıl saklanır?

Meyveleri bol liften meydana gelen bir bitki olan kabak, bağırsak sorunu yaşaya kişiler için tercih edilmesi gerekli olan yiyeceklerden bir tanesi olmaktadır. Kabak fosfor, potasyum, magnezyum, kalsiyum, demir ve sodyum gibi madensel nitelikteki elementler içermektedir. Kabak bedenin temizlenmesini sağlamaktadır ve sinirleri yatıştırmaktadır. Besin değerinin yitirilmemesi için kabağın buğuda pişirilmesi tavsiye edilmektedir. Kabak çiğ olarak rendelenerek salatalara da katılabilmektedir.

Kabak Buzluğa Atılır mı?

Doğranmış, rendelenmiş, halka halka veya küp küp olacak şekilde dilimlenmiş taze kabakları dondurmak mümkün olmaktadır. Yazın mevsiminde doğru şekilde dondurulan kabakları kış mevsimi boyunca, tıpkı yaz aylarında olduğu gibi lezzetli bir şekilde tüketmek mümkündür. Doğru şekilde dondurulmuş olan taze dolmalık kabaklar sekiz aya kadar güvenli bir şekilde saklanabilmektedir.

Kabak Buzlukta Nasıl Saklanır?

İlk olarak kabak arzu edilen biçimde dilimlenir ve doğranır. Daha sonra büyük bir tencerenin içerisinde su kaynatılır. Başka büyük bir kabın içerisine ise su ile birlikte buz küpleri doldurulur. Doğranmış olan kabaklar kaynayan su içerisine atılır ve tencerenin kapağı kapatılır. Sürenin iki dakikayı geçmemesine özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. İki dakika kadar kaynar suyun içerisinde kabaklar haşlanır. Şayet kabakların doğranması yerine rendelenmesi tercih edilmiş ise bu süre 1 dakika şeklinde düşünülmelidir. Sürenin sonunda kabaklar hızlı bir şekilde süzülür ve bekletmeden öbür buz dolu kaba alınır. Kabakları yine iki dakika süresince bu kabın içinde tutulur ve tekrar süzülür. Süzülen kabaklar geniş bir tepsiye serilir ve fazla suları bir kağıt havlu yardımıyla alınır. Son olarak kabaklar poşetlenir ve güncel olan tarihi üzerlerine yazılır. Böylece kabağın son tüketim tarihine dikkat edilir.

Kabağın Faydaları Nelerdir?

Kabağın çok sayıda faydası bulunmaktadır. Kabak, sindirim problemlerini azaltmaktadır. Diğer çok sayıda kabak çeşidi gibi, özellikle sakız kabağı da insan sağlığı açsından vazgeçilmez noktalardan olan lif içermektedir. Kolesterol düzeyini düşürmektedir. Kanseri engellemektedir. Böbrek fonksiyonunu düzenlemektedir. Protein zengini olan bir gıdadır.