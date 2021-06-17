İlkokul ve Anaokulu okula başlama yaşı nasıl hesaplanır? 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı okula başlama yaşı hesaplama ekranı

Öğrencilerin yaz tatiline girmeye hazırlandığı son günlerde, çocukları okula yeni başlayacak olan veliler de anaokulu ve ilkokul yaşı nasıl hesaplanır şeklindeki araştırmalarına başladı. 2021-2022 Eğitim- Öğretim Yılı için çocuğunuzun ilkokul mu anaokulu için mi uygun olduğunu öğrenmek istiyorsanız, işte Millî Eğitim Bakanlığı’nın okula başlama yaşı hesaplama ekranı…

OKUL YAŞI NASIL HESAPLANIR?

Okul yaşını hesaplamak için öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın https://eokulyd.meb.gov.tr/yasHesap.aspx hesabına giriş yapınız. Sonrasında çocuğunuzun doğum tarihini gün, ay, yıl olmak üzere bilgilerini doldurunuz. Ardından hesapla butonuna basın. Bunun ardından çocuğunuzun anaokulu ya da ilkokula başlama yaşının olduğu bir ekran ortaya çıkacaktır.

OKULA BAŞLAMA YAŞI HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ