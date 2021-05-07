Hassas cilde sahip bebeklerin bakımı

Hassas cilt tipi günlük dış faktörlere karşı (rüzgâr, güneş, deterjan, kıyafet ve kireç vb.) normal cilt tiplerine kıyasla daha savunmasızdır. Kızarıklık, kuruluk ve döküntü gibi rahatsızlıkların bebek cildinde kendini göstermesi bebeğin kaliteli zaman geçirmesine engel olur. Kıyafetlerin cilde sürtünmesi, güneş ışınlarına maruz kalma, kıyafetlerdeki deterjan kalıntısı bebeğin hassas cildinde bazı cilt hassasiyetlerine neden olurken; kullanılan doğal probiyotik ürünler sayesinde bebeğin sağlıklı ve hijyenik yöntemlerle korunması sağlanabilir.

Probiyotikler yararlı bakteriler olarak bilinir. Genel kanının aksine sadece gıda takviyelerinde değil cilt bakım ürünlerinde de bulunan probiyotikler doğal, güzel ve en önemlisi sağlıklı bir cildin de en temel ihtiyacıdır. Probiyotikler bebeğin vücut ısısını dengede tutarak dışarıdan gelen yabancı mikroplara karşı da kalkan görevi görür.

Probiyotikten elde edilen peptitler doğal ve yoğun nemlendirme işlevi görerek vücudun nem dengesini düzenler. DeepFresh Probiotics Serisindeki doğal bebek losyonu, ıslak mendil, bebek yağı ve şampuan ürünleri bebeğinizin hassas cildi için çevresel faktörlere karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. DeepFresh Probiotics Serisindeki doğal probiyotik içeren ürünleri tercih ederek bebeğinizin daha sağlıklı, mutlu ve rahat zaman geçirmesini sağlayabilirsiniz.

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