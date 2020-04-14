Gerilim tipi baş ağrısı kadınlarda daha sık görülüyor

Gerilim tipi baş ağrısının görülme sıklığı %30-40 arasında değişir. Sıklıkla 20 yaş civarında başlar, her yaşta ve cinsiyette görülür. Kadınlarda biraz daha sıktır.



Genellikle iki taraflı baş ağrısına sebep olması, zonklayıcı olmaması, hareketle artmaması, atak sırasında bulantının olmayışı ve ışıktan rahatsızlık duymama migrenden ayıran özellikleridir. Ataklar halinde görülebileceği gibi 3 aydan daha uzun süren günlük veya gün aşırı baş ağrısının olduğu kronikleşmiş şekillerde de görülebilir. Tedavi amacıyla başvuran hastaların çoğu kronik vakalardır. Hastaların %10 kadarında migrene benzer şekilde zonklayıcı baş ağrıları olabilir. Bu hastalarda baş ağrısının yanı sıra boyun ve ense kaslarında gerginlik, anksiyete, depresyon, yorgunluk, konsantrasyon bozuklukları, görme keskinliğinde azalma gibi şikayetler vardır.

Bazen migrenle birlikte de görülebilir, migrenlilerin % 62’si aynı zamanda gerilim tipi baş ağrısından, gerilim tipi baş ağrısı olan hastaların % 25’i ise migrenden şikayet etmektedir.

Gerilim tipi baş ağrısının en sık görülen formu nöbetler halinde seyreden formudur. Seyrek nöbetli gerilim tipi baş ağrısı yaklaşık olarak ayda 1 günden daha seyrek (yılda 12 günden az) görülür. 30 dakikalık olabildiği gibi günlerce de sürebilen seyrek baş ağrısı nöbetleri şeklinde görülür. Ağrı, tipik olarak iki taraflı, baskılı veya sıkıştırıcı karakterde ve hafif /orta şiddettedir ve günlük fiziksel aktiviteden etkilenmez. Mide bulantısı, ışık ve sesten rahatsız olma yoktur.

Gerilim tipi baş ağrılarının sık karşılaşılan sebepleri



Öğün atlamak, açlık

Uykusuzluk

Gözün zorlanması

Duruş bozukluğu ve duruş bozukluğuna sebep olan meslekler

Fazla kilolu olmak

Zamana karşı yarışmak

Klimalar, lodos, hava basıncı değişiklikleri

Gerilim tipi baş ağrısının karakteristik özellikleri şunlardır;

- Basınç, sıkışma, ağırlık şeklinde, künt ağrı, zonklayıcı karakterde değil

- Günlük aktiviteyi durdurmayacak şekilde orta şiddette ağrı

- İki taraflı yaygın ağrı

- Fiziksel aktivite sırasında kötüleşmemesi

- Ağrı sırasında bulantı kusma olmaması

- Ses veya ışıktan rahatsız olunmaması

- Baş ağrısı ataklarının 30 dakika ile 7 gün arasında sürmesi

Gerilim tipi baş ağrıları nasıl tedavi edilir?



Ağrı kesici ilaçlar, antidepresan ve anksiyete giderici ilaçlar kullanılır. Stresten uzak kalmak, düzenli egzersiz ve rekreasyonel aktiviteler, ergonomik koşulların gözden geçirilmesi gerekir. Gerilim tipi baş ağrılarında ilaç tedavisi ile birlikte gevşeme teknikleri, stresle mücadele yöntemleri, çeşitli egzersizler ve masaj gibi uygulamaların yapıldığı ilaç dışı tedaviler de başarılı sonuçlar vermektedir. Dirençli vakalarda botoks enjeksiyonları denenebilir.