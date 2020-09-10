Fayans temizliği nasıl yapılır? İşte pratik yöntemler...

İşte fayanslarınızı kolayca temizlemeye yardımcı olacak öneriler...

Fayanslarınızı temizlerken özel deterjanlardan faydalanabilirsiniz. Böylece daha iyi sonuç alabilirsiniz. Sprey ve krem yapıdaki bu ürünler aynı zamanda fayanslarınızın parlamasını da sağlar.

Sprey ürünleri tercih ederseniz, yüzeyi sıktıktan sonra birkaç dakika bekleyin. Ardından fayanslarınızı güzelce temizleyin.

Eğer zorlu lekeler mevcutsa krem yapıdaki temizlik ürünlerini tercih edebilirsiniz. Bunun için krem temizleyiciyi bir süngere dökün ve fayansları güzelce ovalayın. Daha sonra da temiz su ile güzelce silin.

Fayans temizliğinde evinizde bulunan doğal malzemeleri de tercih edebilirsiniz. Bu nedenle en tercih edilen yöntemlerden biri sirke ile temizlemek. Bir kovaya su ve sirke koyun. Daha sonra fayansları bir bezle silin. Temizlemenin yanı sıra parlak bir görünüm de kazandırabilirsiniz. Karbonat ile de fayanslarınızı güzelce ovalayın ve daha sonra silin. Karbonatı n beyazlatma özelliği ile fayanslarınız pırıl pırıl olacak.