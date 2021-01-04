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Haber Giriş: 04.01.2021 - 11:40 | Son Güncelleme:

Evde çocukların sosyal becerilerini geliştirmenin yolları

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Evde çocukların sosyal becerilerini geliştirmenin yolları
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Çocuklar salgın sırasında sosyal anları kaçırıyor. Ebeveynler de evde bu boşlukları doldurmanın yollarını bulmalı. Güzel arkadaşlıklar edineceği okul çağını evde geçirdiklerinden dolayı iletişimde kopukluklar olması da normal. İşte çocukların sosyal becerilerini geliştirmesine yardımcı olmak için yapabilecekleriniz…

Çocuklar sosyal mesafenin etkilerini hissediyor. Durum özellikle arkadaşlıklar kurmak ve daha iyi iletişim kurmak olunca bu dönemde oldukça zor.

Duygularını sorun

Çocuklar tüm duyguları yaşıyor olabilir ancak bunu ifade edecek kelimelere sahip olmayabilir. Çocuklarınızın yüz ifadelerinden yola çıkarak duygularını kontrol edebilirsiniz. Ona sık sık “Bugün nasılsın?” diye sorun ve yanıtlarını dinleyin. Eğer kendi duygularını ifade etmek istemiyorsa, konuya uygun bir çizgi film izletip, karakterin nasıl hissettiğini sorabilirsiniz. Karakter üzerinden kendi duygularını açığa çıkarabilir.

Küçük işler verin

İşleri kendi başlarına yapmak çocukların özgüveninin artırır. Bu işler, ayakkabılarını bağlamak gibi küçük şeyler de olabilir. Mümkün olduğunca onlara seçenekler verin. Bu uzun vadede onları arkadaşlarıyla etkileşime girmeye teşvik eder. Mesela kahvaltıda ne yiyeceğini kendi seçebilir. Bu şekilde sosyal hayata yeniden girdiklerinde daha güvenli hissederler.

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Göz teması kurun

Çocuğunuzla konuşurken göz teması kurmak için onların seviyesinde kalın. Bu sayede birisine doğrudan bakmanın iletişimin anahtarı olduğunu bilerek okula geri döneceklerdir. Bunu sadece çocuğunuza karşı değil, tüm aile bireylerine karşı yapmalısınız. Çünkü çocuklar sizi sürekli izleyecek ve sizin yaptıklarınızı yapacaktır.

Kutu oyunları oynayın

Kutu ve masa oyunları karantina döneminin olmazsa olmazı haline geldi. Bu oyunlar çocuğunuzun gelişimi için de çok yararı olabilir. Bir oyun gecesi, çocuklara empatinin, kuralara uymanın, sırayla oynamanın ve takım çalışmasının önemini anlatmak için harikadır. Okulda öğrenebilecekleri becerileri, kutu oyunlarıyla da öğretebilirsiniz.

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