Ev bitkileri için pratik bakım ipuçları

İşte bitkinizin güzel bir şekilde yetişmesine yardımcı olacak öneriler...

- Ortama uygun olan bitkiyi seçin

Bir bitki alırken yapılan en yaygın hata; göze güzel geleni ve beğenileni almak. Ancak bunu yapmadan önce o bitkinin nasıl bir ortama uygun olduğuna dikkat etmek oldukça önemli. Örneğin, bazı bitkiler ışığı ve ısıyı sever ama diğerlerinin daha serin ve gölgede bulunması gerekir. Bu nedenle bir bitki almadan önce biraz araştırma yapmak doğru olacaktır.

- Doğru saksıya yerleştirin

Yeni aldığınız bitkiyi bulunduğu saksıdan ayırarak daha büyük bir saksıya almak çoğu zaman gerekebilir. Ancak bu durum ters etki oluşturabilir. Bu nedenle o anki mevcut saksısında tutmak daha doğru olacaktır. Eğer bitkiniz çok büyük ve saksı küçük geliyorsa bir boy büyük saksıya alabilirsiniz.

- Sularken dikkatli olun

Aşırı sulama, bazı bitkilerin ölmesine neden olabilir. Her çiçek farklı bir yapıya sahiptir. Bu nedenle sulama konusunda da bilgi sahibi olmak faydalı olacaktır. Ancak ev ortamında yetişen bitkiler sağlıklı bir şekilde büyüdüklerinde, ilkbahar ve yaz dönemlerinde sulanmayı severler. Tabii bunu günlük olarak yapmak yerine toprağı kurudukça yapmak daha doğru olabilir. Ayrıca sulama yaparken, suyun oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Buz gibi soğuk bir su köklerde şok etkisi oluşturabilir.

- Bitki türüne göre gübre seçilmeli

Bazı ev bitkileri toprağı için gübreye ihtiyaç duymazken diğerleri de isteyebilir. Sulamada olduğu gibi, büyüme dönemleri boyunca kış uykusundan daha fazla gübreye ihtiyaç duyabilirler. Ayrıca hangi çeşit bitkinin, ne tür bir gübreye ihtiyacı olduğunu ve ne miktarda kullanılacağına dikkat edilmeli.

- Bitkiler ilgi ister

Son olarak, ev bitkileri daha fazla ilgi ister. Sulama yaparken suyun tüm köklere ulaşmasına yardımcı olmak için toprağa ince bir çubuk yerleştirerek havalandırın. Tozlarını temizleyerek nefes almasını sağlayın. Ayrıca nemli bir bezle de yapraklarını silerek temizlenmesine yardımcı olun.