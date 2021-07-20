Esil isminin anlamı nedir? Esil ne demek? Esil adının özellikleri, analizi ve kökeni

Esil adının tam 5 tane anlamı bulunmaktadır. Nadir ve popüler isimlerden olan Esil adı bir kız bebek ismidir.

Esil İsminin Anlamı Nedir? Esil Ne Demek?

Esil isminin anlamları şu şekildedir;

- Şerefli insan

- Doğru olan kişi

- Otoriteye sahip olan kişi

- Parlak ve temiz yüz

- Şanlı ve namı yüksek olan

Esil İsminin Özellikleri

Esil doğruluğa önem veren kimsedir. Her zaman hayatta doğruluktan yana olurlar. Doğruyu savunur ve doğrunun hayatın bir gerçeği olduğunu bilirler. Yalan söyleyen kişilerden uzak dururlar. Bu kişiler toplumda liderlik yapan kimselerdir. Her zaman mantıksal ve akılcı düşünürler.

Esil İsminin Analizi

Olaylara karar vermekte bazen zorlanıyorsunuz. Hayatta sahip olduğunuz kırmızı çizgilerini ön planda. Aile ile ilişkileriniz tıpkı arkadaşlık ilişkileriniz gibi kuvvetli.

Esil Adının Kökeni

Esil adının kökeni Osmanlıca'dır.

Esil İsminin Yanına Yakışan İsimler

- Elif

- Ebru

Esil İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Esil ismi Kur’an'da geçmiyor.