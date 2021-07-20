Esil isminin anlamı nedir? Esil ne demek? Esil adının özellikleri, analizi ve kökeni
Esil ismi yeni doğacak bebeklere en çok koyulan isimlerden bir tanesidir. Esil isminin ne anlama geldiğini merak edenler yoğun bir araştırma içerisinde olmaktadırlar. Esil adının özellikleri ve Esil adının analizi sorgulanmaktadır. Son yılların en popüler bebek isimlerinden olan Esil ismi ne anlama gelmektedir? Esil ne demektir? Esil adının özellikleri ve bu ismin analizi nedir? Esil adının kökeni nedir? İşte Esil adı ile ilgili tüm detaylar.
Esil adının tam 5 tane anlamı bulunmaktadır. Nadir ve popüler isimlerden olan Esil adı bir kız bebek ismidir.
Esil İsminin Anlamı Nedir? Esil Ne Demek?
Esil isminin anlamları şu şekildedir;
- Şerefli insan
- Doğru olan kişi
- Otoriteye sahip olan kişi
- Parlak ve temiz yüz
- Şanlı ve namı yüksek olan
Esil İsminin Özellikleri
Esil doğruluğa önem veren kimsedir. Her zaman hayatta doğruluktan yana olurlar. Doğruyu savunur ve doğrunun hayatın bir gerçeği olduğunu bilirler. Yalan söyleyen kişilerden uzak dururlar. Bu kişiler toplumda liderlik yapan kimselerdir. Her zaman mantıksal ve akılcı düşünürler.
Esil İsminin Analizi
Olaylara karar vermekte bazen zorlanıyorsunuz. Hayatta sahip olduğunuz kırmızı çizgilerini ön planda. Aile ile ilişkileriniz tıpkı arkadaşlık ilişkileriniz gibi kuvvetli.
Esil Adının Kökeni
Esil adının kökeni Osmanlıca'dır.
Esil İsminin Yanına Yakışan İsimler
- Elif
- Ebru
Esil İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Esil ismi Kur’an'da geçmiyor.