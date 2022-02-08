Ebeveynler çocukları için güvenli bir çevrimiçi dünyayı nasıl sağlayabilir?

Bununla birlikte 'Kids' üzerinde konuşmaya değer bir film. Akılda kalan konusu, gençlerin ne kadar zararlı olduklarının farkında olmadan maruz kalabilecekleri korkunç şeylerden bazılarını canlı bir şekilde tasvir ediyor. Çocuklar genel olarak duygusal olarak büyümelerine ve yaşamdaki yerlerini bulmalarına yardımcı olan bağımsızlığı tecrübe etmeye meyillidir. Ancak bu tartışmalı kararlar vermeyi veya kendilerini riskli durumlara sokmayı içerebilir. Yine de çocuklar güvendikleri büyüklerinden rehberlik aramaya eğilimlidirler. Bu noktada biz yetişkinler olarak onlara iyiyi kötüden ayırmada yardım etmeliyiz.

90'lı yılların ortalarında çocukların büyük çoğunluğunun internet erişimi yoktu ve çevrimiçi zararlara maruz kalmıyorlardı. Ancak bugün "Kids" filme çekilseydi, kahramanların etkinlikleri teknolojik cihazların ve internetin aktif kullanımını içerirdi. Genel olarak çevrimiçi ortam çocuklara öğrenme, iletişim kurma ve dünyayı keşfetme konusunda birçok fırsat sunar. Ancak aynı zamanda bir biçimde olası riskleri de beraberinde getirir.

Bir anne olarak çocuğumun iyiliğini çok ciddiye alıyorum. Küresel bir siber güvenlik şirketinin uzun süreli çalışanı olarak da işin çevrimiçi tarafını profesyonel bir seviyeye taşıyorum. Bunun nedeni, günümüzde sözde ‘dijital bağımsızlığın’ genç yaşta gelmesi. Bu da ebeveynlere çocuklarına çevrimiçi görgü kurallarını aşılamaları, çevrimiçi deneyimlerinden keyif aldıklarından ve onlardan bir şeyler öğrendiklerinden emin olmaları sorumluluğu yüklüyor. Bunu en iyi şekilde nasıl yapacağınız konusunda zorlanıyorsanız tavsiyelerime kulak verebilirsiniz.

Çocuklarınızla 'netiket' hakkında konuşun

Kaspersky, bundan birkaç yıl önce ebeveynlerin çocuklarının çevrimiçi güvenliğine yönelik davranışlarını araştırdı. Birçok ebeveyn bu konuda endişe duymasına rağmen, araştırma ebeveynlerin tüm çocuklukları boyunca çocuklarıyla bu konu hakkında konuşmak için ortalama 46 dakika harcadıklarını tespit etti. Bu çok az bir zaman. Hatta çocukların internette ne yapacakları ve nasıl davranacakları konusunda çok az tavsiyede bulunulduğu veya hiç tavsiye verilmediği anlamına geliyor. Bu, ebeveynlerin herhangi bir uygunsuz eylemin doğru davranış şekli hakkında anında açıklama yapma eğiliminde olduğu halka açık yerlerle kıyaslandığında taban tabana zıt bir durum.

Başlangıç olarak, internette gezinirken çocuklarınıza eşlik etmeyi, yapılması ve yapılmaması gereken bazı temel davranışları açıklamayı ve onların çevrimiçi deneyimlerini tartışmayı günlük bir alışkanlık haline getirebilirsiniz. Ayrıca, çocuğunuzun çevrimiçi ortamda nasıl ve nerede vakit geçirdiğini görmek, küçük çocuğunuzu en iyi şekilde nasıl güvende tutacağınızı anlamanıza olanak tanır. Bu aynı zamanda çevrimiçi etkinlikler hakkında daha anlamlı konuşmalar yapmanıza yardımcı olacaktır. Bunun da ötesinde, çocukların şu anda kullandığı web kaynaklarını veya hangi internet önde gelenlerini takip ettikleri hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve onlardan birkaç şey öğrenebilirsiniz.

Çevrimiçi dünya hakkındaki bilginizin sınırlı olduğunu veya güncellenmesi gerektiğini düşünüyorsanız, becerilerinizi geliştirmek için bir kursa katılın. Örneğin, Kaspersky'nin yakın zamanda ebeveynlerin siber güvenlik bilgilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için başlattığı kurs gibi. Siber dünyayı ne kadar iyi anlarsanız, çocuklarınızın içinde güvenle gezinmesine o kadar iyi yardımcı olabilirsiniz.

Güven, ama doğrula

Çevrimiçi güvenlik kılavuzlarında çocuklar için ekran süresinin sınırlandırılması ve davranışlarının gözlenmesi gerektiği gibi öneriler görmüş olabilirsiniz. Bu, yetişkinlerin gençlerinin web etkinliklerine göz kulak olmalarını sağlar ve çocukların başkalarının izlediğini bilerek kendi kendilerini düzenlemelerini sağlayabilir. Ancak bu, yalnızca çocuğunuza kendi akıllı cihazını alana kadar çalışır.

İngiltere'nin iletişim düzenleyicisi Ofcom tarafından yapılan bir araştırma, pandemiden hemen önce ülkedeki 10 yaşına kadar olan çocukların yarısının bir akıllı telefona sahip olduğunu ve 15 yaşındakiler için bu oranın %83'e ulaştığını gösteriyor. Ebeveynler genellikle çocuklarına kendileriyle iletişimde kalabilmeleri için taşınabilir bir cihaz satın alırlar. Ancak bu çocukları ‘dijital olarak bağımsız’ hale getirir. Bu andan itibaren çocuklar ister iyi ister kötü olsun, istedikleri gibi çevrimiçi zaman geçirmek için daha fazla fırsata sahip olurlar.

Çevrimiçi etkileşimin potansiyel zararlı yönleri kontrol altında tutmak için, ebeveynlerin çocuklarının çevrimiçi etkinliklerini düzenlemelerine yardımcı olan Safe Kids gibi özel ebeveyn kontrolü uygulamaları kullanmasını öneririm. Uygulamayı çocuğunuzun cihazına yüklediğinizde, yetişkinlere yönelik web siteleri, zararlı arama istekleri ve diğer yetişkinlere yönelik içerikler gibi görmesini istemediğiniz tüm içerikleri engeller. Dijital eğlence söz konusu olduğunda Minecraft iyidir, ancak çocuklar için uygun olmayan başka oyunlar ve uygulamalar da vardır. Safe Kids bunlara dair erişimin yönetilmesine ve daha fazlasına yardımcı olabilir. Uygulama, çevrimiçi olduğu kadar çevrimdışı olarak da kullanışlıdır ve ekstra gönül rahatlığı için çocuğunuzun cihazında bir GPS izleyicisi görevi görür.

Çocuğunuzun çevrimiçi arkadaşlarını tanıyın

Bazı çocuklar için ne kadar sinir bozucu olursa olsun, ebeveynlerin yanlış kişilerle vakit geçirmediklerinden emin olmak için çocuklarını gerçek hayattaki arkadaşları ve sınıf arkadaşları hakkında sorgulamaları yaygın bir davranış. Aynı yaklaşım web arkadaşlarına da uygulanmalıdır. Çünkü çevrimiçi tehlikeler daha iyi huylu görünse de, dijital dünyadaki kötü ilişkiler fiziksel dünyadakiler kadar güçlü olabilir. Troller, siber zorbalar, tımarcılar, dolandırıcılar ve diğer kötü unsurlar şeklinde çocuğunuza musallat olabilir. Onların da herkes gibi internete erişimi vardır ve hedeflerine ulaşmak için çocukların bilgi veya muhakeme eksikliğini hedef alabilirler.

Bu bizi çocuklarla dijital dünya hakkında konuşmaya dair daha eski bir noktaya götürüyor. Ancak bundan daha fazlasını da yapabiliriz. Nasıl? Çocuklarınızla çevrimiçi bağlantıları, tartıştıkları konular ve olası endişeleri hakkında samimi, güvene dayalı ve kalıcı bir diyalog oluşturarak. Ayrıca, onlara şüpheli kullanıcıları nasıl engelleyebileceklerini, çevrimiçi ortamda sorunlu bir şey gördüklerinde veya yaşadıklarında nasıl rapor vereceklerini öğretin. Bu aynı zamanda çocuklarınızın web görgü kuralları oluşturmasına ve dijital yaşamlarının kontrolünün ellerinde olduğunu hissetmelerine yardımcı olacaktır.

Günün sonunda çevrimiçi olanlar da dahil olmak üzere sosyal çevrelerimiz bizi kişi olarak tanımlar. Teknoloji ve sosyal medya gelişmeye devam ettikçe, çevrimiçi yaşamlarımız gerçek yaşamlarımıza göre daha etkili hale geliyor. Elbette bu çocuklar için de geçerlidir. Hem dijital hem de çevrimiçi sözcüklerde davranış ve iletişim kurallarını ne kadar iyi anlarlarsa, her ikisinden de o kadar iyi zevk alabilir ve olası zorluklardan o kadar iyi kaçınabilirler. Yine de benim naçizane kanaatimce doğru yolu aydınlatacak olanlar bizzat ebeveynler olmalıdır.





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