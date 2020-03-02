ERCP nedir, nasıl uygulanır?

Günümüzde yaş ortalamasının giderek artması, diyabet, hızlı kilo verme ve alma nedeniyle gerek safra kesesi gerekse kanal hastalıklarında artış meydana gelmektedir. Safra kesesi taşlarının kapalı (laparoskopik) tedavisi yine kanal taşlarının deneyimli ellerde ERCP ile tedavisi giderek hasta memnuniyetini artırmaktadır. Hastalar kısa sürede ağrısız olarak sosyal yaşamlarına dönmektedir.

ERCP nedir?



ERCP başta safra kanalı olmak üzere sindirim sistemi organları olan karaciğer, safra kesesi ve pankreasta görülen hastalıkların açık cerrahi işlem gerekmeden endoskopik yöntemle tedavi edilmesidir.

Bu işlem ile safra kanalı taşlarının tedavisi, safra yolu darlıklarının tedavisi, pankreas ve safra yolu tümörlerinde safra yolunun açılması ve safra kanalı iltihaplarının tedavisi yapılmaktadır.

Öncesinde ne gibi tetkikler yapılır?



ERCP işlemi ilk başladığı yıllarda safra yolları hastalıklarının tanı ve tedavisi için kullanılmaktaydı. O yıllarda yeterli görüntüleme yöntemleri mevcut değildi. Günümüzde geliştirilen ileri tetkik ve tanı yöntemleri sayesinde bu yöntem öncelikli olarak tedavi amacıyla kullanılmaktadır.

Safra yolu hastalığı nedeniyle yakınmaları olan ve ERCP planlanan hastalarda ilk olarak USG ile karaciğer, safrakesesi, safra yolları ve pankreas ayrıntılı olarak incelenir.

ERCP işleminde başarıyı hangi faktörler etkiler?

ERCP işlemi en deneyimli merkezlerde bile %90-95 oranında başarıya ulaşmaktadır. Bu başarıyı etkileyen çok önemli faktörler vardır. Hastaların genel durumunun bozuk olması, solunum sıkıntısı, ileri kalp hastalıkları, aşırı kilo ve batında asit olması hasta açısından risk oluşturmaktadır. Yine uzun süreli sarılıklar, bu bölge tümörlerinin geç tanınması ve büyük olması işlemi zorlaştıran durumlardır.