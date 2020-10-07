Diyet döneminde yapılan en yaygın hatalar

İşte diyet döneminde yapılan hatalar...

- Hızlı kilo verme isteği

Kilo verme ve diyet planınız için gerçekçi hedefler belirleyin. Çoğu kişi hızlı bir şekilde kilo vermek ister ve bu da kısa süre motivasyonu bozabilir.

- Yanlış yeme davranışları

Diyet sürecinde eski yeme alışkanlığına dönmek, yeni düzenin bozulması anlamına gelir. Bu durumdan kaçınmak için sadece yanlış yeme alışkanlıklarına değil, aynı zamanda bunun nedenine de dikkat edilmesinde fayda var. Altta yatan neden stres veya depresyon gibi durumlar olabilir.

- Her şey ya da hiçbir şey

Diyette başarılı olmanın en önemli adımının ona bağlı kalmak olduğu belirtiliyor. Asıl sorun da bu. Pek çok kişi bir noktadan sonra diyeti bırakabiliyor. Örneğin, bir dondurma yendiğinde bütün diyetin bozulduğu düşünülüp tamamen bırakılabiliyor. Böyle davranmak yerine, gelecek sefere daha iyisi yapılabilir. Daha kontrollü ilerleyerek diyetinizi uzun süre uygulayabilirsiniz.

- Dışarıda yemek

Dışarıda yemek yemek de iyi planlanmış bir diyetin bozulmasına neden olabilir. Dışarıdaki farklı yemekler dikkatinizi çekebilir ve diyet uzun sürmeyebilir. Bu nedenle diyetinize dışarıda yemek yemeyeceğiniz bir dönemde başlayabilirsiniz. Birkaç gün ilerledikten sonra daha motive olacağınız için dışarıda yemek yemenin cazibesine karşı koymak daha kolay hale gelecektir.

- Günlük alışkanlıklar

Kilo verme sürecinde bir diyet planına bağlı kalmak kolaylık sağlayacaktır. Diyet döneminde, gece geç saatlerde TV izlemek veya günün önemli bir bölümü mutfakta geçirmek gibi rutin alışkanlıklar plana olan ilginin dağılmasına neden olabilir. Bunların yerine yürüyüşe çıkmak gibi alternatifler denenebilir. Diğer rutinleri değiştirmek diyete bağlı kalmayı kolaylaştırabilir.

Diyetinizi bozmanıza neden olan durumları belirleyin. Sorunları belirledikten sonra hedefe ilerlemek daha kolay olabilir. İyi bir diyet planını sürdürmek aslında zor değil. Bu bir hızlı çözüm olarak değil, yaşam tarzı olarak düşünülmeli.