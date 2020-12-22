Demirhindi nedir? Demirhindinin faydaları nelerdir? Nasıl tüketilebilir?

Demirhindinin güçlü bir antioksidan ve gerçek bir sağlık deposu olarak tanımlandığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Büşra Çengel, bu meyvenin yararlarını şöyle anlattı:

- İçeriğindeki E, B, C vitaminleri ve diyet lifi barındıran demirhindi aynı zamanda etkili anti enflamatuar görevi görüyor.

- Potasyum, fosfor, magnezyum, kalsiyum, sodyum, demir, selenyum, bakır gibi mineraller barındıran demirhindinin faydaları saymakla bitmiyor.

- Polifenoller bakımından zengin olan demirhindi, antioksidanlar sayesinde serbest radikaller ile savaşarak hücrelerin zarar görmesini engeller.

- Bağışıklık sistemi için oldukça etkili bir meyvedir. Bronşit ve göz inflamasyonları için ilaç görevi görür. Özellikle kışın ve mevsim geçişlerinde bolca tüketilmelidir.

- Demirhindinin öz yağı bakteri ve virüslerle savaşarak solunum yoluyla bulaşan hastalıklara karşı güçlü bir savunma mekanizması yaratır.

- Kötü LDL kolesterol oranlarını düşüren demirhindi ayrıca kan basıncını da düzenler. Bu sayede kalp sağlığı için oldukça etkili bir besindir.

- Sindirim sistemi için oldukça faydalıdır ve kabızlığa faydalıdır.

- Eklem ağrıları üzerinde etkili olduğu kanıtlanmıştır.

- Bir kase demirhindi meyvesi, günlük magnezyum ihtiyacının %28’ini karşılar.

- Gargara olarak kullanıldığında ağız yaralarına da iyi gelir.

- Midedeki asit salgısını azalttığı için ülsere iyi gelir.

Susuzluğu gideriyor

Susuzluk giderici ve hararet önleyici özelliğe sahip olan demirhindinin farklı şekillerde kullanılabileceğini belirten Diyetisyen Deniz Zünbülcan, tüketimine ilişkin şu bilgileri verdi: "Demirhindi, meyve şeklinde yenebileceği gibi baharat olarak yemek, salata ve çorbalara eklenebilir. Aynı zamanda susuzluk giderici özelliği sebebiyle yaz günlerinde de şerbeti yapılır."