Debriyaj nedir ve ne işe yarar? Debriyaj neden sertleşir, yumuşar ya da takılır kalır

Motorunuz her zaman döndüğü için, tekerleklerin hareket etmeyi durdurabilmeleri için ayrılmalarının bir yolu olmalıdır. İşte burada debriyaj devreye giriyor.

Debriyaj Nedir ve Ne İşe Yarar?

Herkes bir arabanın onu çalıştıran bir motoru olduğunu bilir, ancak herkes bir debriyaj veya nasıl çalıştığı hakkında bilgi sahibi değildir. Bu mekanizma, tahrik edilen mile güç aktarımınızı hem bağlar hem de devre dışı bırakır. Dönen milleri birbirine bağlar ve bunlardan iki veya daha fazlası kaputunuzun altında olabilir. Düz şanzıman kullanıyorsanız debriyaj hem motordan gelen mile hem de tekerlekleri döndüren mile bağlıdır.

Tüm motor kapanmadan aracınızın durabilmesi için tekerlekler ile motor arasındaki bağlantının kopması gerekir. Debriyajınız iki ana parçadan oluşur;

Bir debriyaj plakası

Volan

Debriyaj plakasına karşı iten bir plaka üzerinde baskıyı koruyan yaylar vardır. Bu yaylar ayrıca debriyaj plakasını volana doğru iter. Bu olduğunda, motorun şaftı tekerlek şaftlarına bağlanır ve her ikisi de aynı anda döner.

Debriyaj Neden Sertleşir ya da Yumuşar?

Sert veya basılması zor olan bir debriyaj, yaygın debriyaj sorunudur. Bununla ilgili nedenler ise;

Sistemde sıkışma veya takılma: Pedal bağlantısında, pivot bilyesinde, kabloda veya çapraz şaftta yapışma veya takılma meydana geliyorsa, basınç uygulandığında debriyajınızın sertleşmesine neden olabilir.

Hidrolik sistem bloğu: Hidrolik sistemdeki bir tıkanıklık veya aşınmış contalar debriyajınızın sertleşmesine veya basılmasının zorlaşmasına neden olabilir.

Debriyaj ana silindiri veya yardımcı silindiri kötü: Çok yumuşak bir debriyaj gibi, kötü bir ana silindir veya yardımcı silindir de debriyajınızın çok sert hissetmesine neden olabilir.

Debriyajınız yumuşak veya basılması çok kolay olmaya başladıysa, bunun nedenleri;

Sızdıran hortum veya bağlantı parçası: Fren hidroliği deposundan debriyaj ana silindirine giden hortumda sızıntı olabilir.

Düşük fren hidroliği: Fren deposundaki sıvı, debriyaj ana silindirine giden hortum seviyesinin altına düşmüş olabilir.

Debriyaj ana silindiri veya yardımcı silindir bozuk: Ana veya yardımcı silindir, dahili veya harici bir conta sızıntısı nedeniyle arızalanabilir.

Sistemde hava: Sistemdeki havaya genellikle düşük fren hidroliği neden olur.

Debriyaj Neden Takılır Kalır?

Debriyaj pedalınız, çalışma mekanizmasına (bağlantısına) bir kablo aracılığıyla bağlanır. Pedalı kullandığınızda, bağlantıyı çeker ve ardından debriyajı hareket ettirir. Bu kabloyla ilgili bir sorununuz varsa pedalınız takılabilir. Örneğin, kablo gerilirse, çalışması için gereken gerilimin bir kısmını kaybeder. Kablo koparsa, debriyaj bağlantısını etkin bir şekilde kaybeder. Bu olursa, debriyaj aşağıda kalabilir.

Hidrolik bir sisteminiz varsa, kablonuz sıvı taşır. Bu sıvı, debriyajı devreye sokmak ve devreden çıkarmak için basınç oluşturmak üzere sistemden geçer. Sistemde yeterli sıvı yoksa veya kontamine olmuşsa işini yapamaz. Örneğin, kablodaki bir sızıntı, içerdiği sıvı miktarını azaltabilir. Sıvı kaybederseniz, debriyajın düzgün çalışması için yeterli basınç oluşturamazsınız. Bu genellikle, zamanla bozulabilen ve bütünlüğünü yitirebilen bir lastik hortumunuz varsa olur.

Bazen kablonun kendisi sağlamdır, ancak sıvısı bir sorun oluşturur. Kir, toz ve hatta hava sıvıyı kirletebilir. Başka maddeler veya hava kabarcıkları içeriyorsa düzgün çalışamaz. Sıvı yeterince basınç kuvveti oluşturamıyorsa, ayağınızı kaldırdığınızda pedalınız olması gerektiği gibi tepki vermeyebilir.

Bazı durumlarda, yavaş hareket eden bir kavrama size bağlantı sisteminizde bir sorun olduğunu söyler. Bu sistem, pedala bastığınızda kullandığınız basıncı, debriyajınızı çalıştıran çatal mekanizmasını serbest bırakmak için yeterli güce dönüştürür. Çatalı çalıştırmak için birlikte çalışan çubuklar veya kollar içerir, diğerleri ise bir kablo ile çalışır. Her iki durumda da, bu parçalardaki problemler, debriyaj pedalını kullandıktan sonra nasıl çalıştığını etkileyebilir.