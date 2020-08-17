Daima genç kalmanın 5 yolu

Herkesin ve her yaşın farklı gereksinimleri olduğunu ve her zaman için doktorumuza danışabileceğimizi de hatırlatan Amram, ruhsal ve fiziksel olarak daima genç kalmanın 5 yolunu şöyle sıraladı:

Gökkuşağından lezzetlerle beslenelim: Doğanın cömertçe bize sunduğu şifa kaynakları olan rengarenk sebze ve meyvelerden faydalanalım. Seçimlerimizi doğadan yana yapalım, doğal beslenerek, vücudumuzun ihtiyacı olan vitaminlerle sağlığımızın kalitesini yükseltelim. Örneğin yaz mevsiminin en bol bulunan ve sevilen meyvelerinden olan karpuz, hem mineral, hem de vitamin ve mineral açısından zengindir, antioksidan kapasitesi yüksektir. İyi bir lif kaynağı olduğundan bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcıdır. Şeftalinin sindirim sistemini çalıştırdığı, hazmı kolaylaştırdığı bilinmektedir. Kiraz A vitamini kaynağı karoten içerir ve bu özelliğiyle gözlerin de dostudur. Doğanın en güçlü antioksidanlarından biri olan domates C vitamini ve likopeni bol miktarda içerir. Ayrıca kalp sağlığına faydalıdır. Domates yemenin prostat kanserini önlemeye destek verdiği de bilinmektedir. Diğer taraftan, kan şekerini hızla yükselterek, fazla kalori nedeniyle kilo almamıza dolayısıyla çeşitli hastalıklara davetiye çıkartmamıza neden olan şeker ve şekerli ürünleri yemeyi mümkün olduğunca azaltmalıyız.

Bol su içelim: Su, olmadan yaşayamayacağımız doğanın en önemli hediyelerinden biridir! Günlük su ve sıvı tüketimi hem içimize, hem dışımıza faydalıdır. Su ile enerjimizi arttırabilir, sindirimin düzenli olmasını sağlayabilir, böbrek sağlığımızı koruyabilir, stresimizi azaltabilir, cildimizi ve tüm vücudumuzu besleyebiliriz. Özellikle yaş aldıkça vücut susuzluğunu hissetmediğinden başta böbrek fonksiyonları olmak üzere pek çok organın bozulabildiğini hatırlatmak isterim. Vücuttaki toksinlerden arınmak için de bolca su içmeyi ve detoks içecekleri hazırlamayı öneriyorum.

Sigara içmeyelim ve içilen ortamlarda bulunmayalım: Sigaranın zararlarını, pek çok hastalığa neden oluşturduğunu hepimiz biliyoruz. O zaman vücudumuza kötü davranmayalım ve kesinlikle sigara içmeyelim, içilen ortamlarda bulunmayalım. Ayrıca cilt ve vücut yaşlanmasının da nedenlerinden biri olan sigarayı hayatımıza sokmayarak, çocuklarımıza iyi birer örnek olacağımızı aklımızda tutalım.

Aktif bir hayatı benimseyelim: Yürüyüş, yüzmek, dans etmek, yoga, fitness v.b. gibi fiziksel aktiviteleri hayatımızın ritüeli haline getirelim. Güne aktivitelerle başlayarak, o günümüzün sağlıklı, verimli ve dinç geçmesine destek verebiliriz. Vücudumuzu çalıştırırken, ruhumuzu da besleyelim, yeni şeyler öğrenerek, farklı kültürleri tanıyarak, yeni bir yabancı dil öğrenerek ufkumuzu sürekli olarak ileriye taşıyalım.

Bedenimizi sevelim ve onurlandıralım: Çünkü bedenimizi sevip, onurlandırdığımızda çevremize de iyilik, sağlık verebiliriz. İnsan önce kendisini sevmeli, onurlandırmalıdır. Kendi ruhumuzun ve vücudumuzun sesine kulak vermeliyiz. Kendimize iyi gelecek besinlerle beslenmeli, sevdiğimiz şeyleri yaparak, motivasyonumuzu artırmalıyız. Önlemenin tedavi etmekten kolay olduğunu hep aklımızda tutmalıyız. Bizim elimizdeki hediyeler hem kendimize, hem sevenlerimize en iyi şekilde kullanmak üzere verildi. Sağlıklı yaşamak, mutlu, stresten uzak, umutlu, sevgi ve saygıyla örülü, dopdolu bir hayat sürmektir. Dışarıda arayan göremiyor, her şey içimizdedir.