Covid-19’dan korunayım derken diş tedavilerini sakın ihmal etmeyin

Bir yıl önce Covid-19 ismini belki de hiç birimiz henüz duymamıştık. Ancak şu anda hakkında çok fazla veriye sahibiz. Zaman zaman sosyal medya kaynaklı bilgi kirliliği de yaşanmıyor değil. Bu bilgi kirliliği maalesef sağlık açısından da pek çok insanı yanlış yönlendiriyor. Özellikle ağız ve diş sağlığı konusunda bunu çok yaşıyoruz. Peki, pandemi günlerinde ağız ve diş sağlığı ile ilgili şikayetlerimiz olduğunda ne yapmalıyız?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında dişim ağrırsa ne yapacağım?

Pandemi döneminde birçok kişi evde bazı işlemler uygulayarak var olan ağız-diş sorunlarını çözmeye, ertelemeye çalıştı. Ancak ağız ve diş sağlığını ertelemek vücut bağışıklığının da düşmesine neden olabileceği için bu yanlış bir yaklaşımdır. Bu dönemde var ise bir ağız-diş rahatsızlığınız diş hekiminizden randevu alarak gerekli tedaviyi olabilirsiniz. Randevu gününüz geldiğinde gerekli önlemleri alarak doktorunuza gidip tedavinizi olduktan sonra yine önlemlerinizi alarak evinize dönmelisiniz.

Bu süreçte hastalarımıza biz pandemi öncesinde de çalıştığımız günlerde randevu vermeye devam ediyoruz. Yani cumartesi günleri de çalışabiliyoruz. Hastalarımız da kendilerine ilettiğimiz randevu mesajı ile tedavi saatleri arasında kliniğe gelip evlerine dönebiliyorlar. İsterlerse kaşeli ve imzalı olarak da belge düzenleyebiliyoruz. Bu noktada, bir şikayetiniz olduğunda doktorunuzu aramanız halinde size gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Siz de tedavinizi olabilirsiniz. Yani ağrıyan bir diş, diş eti ya da çene eklemi ile evde beklemek zorunda değilsiniz.

Hangi durumlarda acil diş doktoruna gitmelisiniz?

Bu dönemde çok fazla ihtiyaç olmadığında dışarı çıkmayarak oldukça uzun bir zaman geçirdik ve pandemi öncesinde var olan diş ve diş etleri ile ilgili rahatsızlıklar iyice arttı. Bu sürecin ne kadar daha süreceği belirsiz ve bilinen bir gerçek de var ki sağlık problemlerimizi daha fazla ertelemememiz gerektiği.



Ağız ve diş sağlığında meydana gelen bozukluklar genel sağlığı da etkileyebiliyor, bağışıklığı düşürebiliyor. Diş ve diş etlerimizdeki sorunları daha fazla ertelememeliyiz. Acil durumlar dendiğinde akla ilk gelen diş ağrısı olmaktadır. Diş ağrısı kesinlikle acil bir durumdur fakat başka acil durumlar da bulunmaktadır. Bunları; diş ve diş etlerinin etrafında görülen şişlikler, diş kırıkları, çene eklemlerinde görülen ağrı, kilitlenme, diş etlerinde hissedilen ağrı ve yanma hissi, protezlerin düşmesi, kırılması olarak sayabiliriz. Ancak unutulmamalıdır ki artık Covid-19 enfeksiyonu ile ilgili bilgilerimiz 2020 yılının başına göre oldukça fazla ve diğer çok acil olmayan tedavilerin ertelenmesi de genel vücut sağlığı ve bağışıklığı için hiç iyi değil. Çürük bir dişle beklemek aslında ağız içerisinde pek çok bakteri ve virüs için çok uygun bir alan yaratmak demek. Aynı zamanda bilmekteyiz ki çürük bir diş bağışıklık sisteminin zayıflamasında oldukça etkilidir. Diş eti kanamaları da tehlikeli olabilir. Düzenli olarak diş eti kanaması yaşayan bir kişinin diş etlerinde enflamasyon dediğimiz bir nevi iltihabi bir süreç olabilir. Bu da doğrudan vücuda etki edeceği anlamına gelecektir. Çünkü vücut bir bütündür ve bir bölgesindeki enfeksiyondan diğer bölgeler de rahatlıkla etkilenebilmektedir. Dolayısıyla aslında ağızdaki sorunlarınızı çözmeniz gerekmektedir. Estetik beklentiler için şu anda diş hekimine gitmek doğru değildir ancak diş ve diş etlerindeki sorunlar nedeniyle gerekli önlemleri alarak tedavilerin yapılması önemlidir. Sağlıklı olmayan diş ve diş etleri, dişsizlik gibi durumlar bağışıklığı etkileyerek sağlıksız bir vücuda neden olabilmektedir.

Diş hekimleri Covid-19 için hangi önlemleri alıyor?

Diş hekimleri enfeksiyonlar konusunda oldukça deneyimli ve bilgilidirler. Her ne kadar dünyanın büyük çoğunluğu Covid-19 ile beraber bulaşıcı hastalıklar hakkında daha detaylı bir bilgiye sahip olmuş olsa da diş hekimleri başka pek çok bulaşıcı hastalık için eğitilirler. Dolayısıyla da zaten bilgi ve donanım olarak gayet yeterli olmakla beraber gerekli malzemelerimize yeni bazı ürünler ekleyerek işlemlerimize rahatlıkla devam etmekteyiz. Bu konuda bir örnek vermek gerekirse hastaların oturdukları koltuktan, dokundukları koltuk kolçakları, hekimin değdiği tüm alanlar tek kullanımlık bariyerler, tek kullanımlık örtüler ile örtülür. Örtülü olsun olmasın tüm temas edilen yüzeyler oldukça kuvvetli dezenfektanlar ile silinirler.

Şu anda ise standart önlemlerimize ek olarak hava temizleme, filtreleme cihazları, ULV cihazları gibi cihazlar da kullanıyoruz. Bu şekilde ortam havasını da bir işlemden geçirebiliyoruz. Kullanılan aletler ise zaten otoklav dediğimiz yüksek sıcaklık ve basınç altında sterilizasyon sağlayan cihazlarımıza girmeden kullanılmamaktalar.