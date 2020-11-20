Ağız gargaraları koronavirüse karşı gerçekten etkili mi?
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve pek çok insanın ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle gözler aşı çalışmaları üzerindeyken geçtiğimiz günlerde yaşanan bir gelişme tüm dünyayı umutlandırdı. Cardiff Üniversitesi uzmanları tarafından yapılan bir araştırma, ağız çalkalama sularının laboratuvar ortamında tükürükteki koronavirüsü 30 saniye içinde öldürebileceğine işaret etti. Peki, gerçekten ağız gargaraları koronavirüsü önleyebilir mi?
Diş Eti Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Çağdaş Çağlar Laçin, ağız gargaralarının koronavirüsün viral yükünü azaltabileceğini belirterek konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.
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2020 yılı Mart ayından itibaren Covid-19 enfeksiyonuna yakalanmamak için pek çok yöntem denendi ve denenmeye devam ediyor. Ağız, burun yoluyla bulaş riski çok yüksek olduğu için alınan önlemlerin ağırlığı maske, siperlik gibi teması mümkün olduğunca kesmeye yönelik. Ancak bir şekilde ağız içerisine giren virüse karşı etkili olabilecek yöntemler var mı? Bir süredir dünyada tartışılan sorulardan bir tanesi de bu. Ağza alınan ama vücudumuza tam olarak girememiş herhangi bir sistem içerisinde yer alamamış virüsü engelleyebilir miyiz?
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Ağız sağlığını iyileştirmek için gargara yapabilirsiniz
“Bizler diş hekimleri olarak, gargaraları sıkça kullanıyor ve hastalarımıza tavsiye ediyoruz” diyen Dr. Öğretim Üyesi Çağdaş Çağlar Laçin, gargara kullanımının önemiyle ilgili şunları söyledi:
“Ağız boşluğu, Covid-19 bulaşı için potansiyel bir rezervuar alandır. Diş hekimleri aslında uzun yıllardır pek çok antiseptik solüsyon ve gargarayı hastalara işlem öncesi ya da sonrasında kullandırmaktalar. Çünkü ağız gargaraları ağız boşluğundaki mikroorganizma sayısında ciddi derecede düşüşe neden olmaktadır. Pandemi ile beraber tüm diş hekimleri bu gargaraların yeterliliği konusunda soru işaretleri yaşadı. Çünkü SARS-CoV-2 ilk defa karşılaştığımız bir virüs ve elimizde olan gargaraların bu virüs üzerine etkinlikleri bazı fikir yürütmeler dışında bilinmemekteydi. Her ne kadar klinik kanıt olmasa da işlem öncesinde kullandırılabilecek antimikrobiyal ağız gargaraları tüm dünya diş hekimleri birlikleri ve dernekleri tarafından önerilmektedir. Bu gargaralardan bazıları; Klorheksidin Glukonat(CHX), Setilpiridinyum Klorid(CPC), Povidon iyot (PVP-I) ve Hidrojen Peroksit (H2O2 ) olmaktadır.”
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Gargara yapmak yeni koronavirüse karşı etkili
Son yapılan bilimsel çalışmalarla ilgili bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Çağdaş Çağlar Laçin, sözlerine şöyle devam etti:
“Son yayınlar, ağzın bu gargaralar ile çalkalanmasının koronavirüs hastalık riskini ve ağızdaki virüs sayısını azaltabildiğini göstermektedir. Ağız antiseptikleri her ne kadar cerrahi işlemler öncesinde ağız içerisindeki mikroorganizma sayısını azaltmak için önerilse de SARS-CoV-2 için de etkili olabilecekleri Amerikan Diş Hekimleri Birliği (ADA) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından bildirilmiştir. Bu bağlamda 30 saniye ağız boşluğunun ve 30 saniye yutak alanının etkili ağız suları ile gargara yapılması önerilmektedir.”
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Dr. Laçin, “Bazı antiseptik gargaraların kullanılmasının SARS-Cov-2’nin viral yükünün azaltılmasında etkili olduğu bildirilmektedir. Bilimsel çalışmalar ve yayınlar hala yenilenmekte ve daha fazla bilgi yakın gelecekte elimizde olacak. Güncel yayınlara dayanarak bu gargaraların dental işlemler öncesinde kullanılması önerilmektedir” şeklinde konuştu.