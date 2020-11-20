Ağız gargaraları koronavirüse karşı gerçekten etkili mi?

Ağız sağlığını iyileştirmek için gargara yapabilirsiniz “Bizler diş hekimleri olarak, gargaraları sıkça kullanıyor ve hastalarımıza tavsiye ediyoruz” diyen Dr. Öğretim Üyesi Çağdaş Çağlar Laçin, gargara kullanımının önemiyle ilgili şunları söyledi:



“Ağız boşluğu, Covid-19 bulaşı için potansiyel bir rezervuar alandır. Diş hekimleri aslında uzun yıllardır pek çok antiseptik solüsyon ve gargarayı hastalara işlem öncesi ya da sonrasında kullandırmaktalar. Çünkü ağız gargaraları ağız boşluğundaki mikroorganizma sayısında ciddi derecede düşüşe neden olmaktadır. Pandemi ile beraber tüm diş hekimleri bu gargaraların yeterliliği konusunda soru işaretleri yaşadı. Çünkü SARS-CoV-2 ilk defa karşılaştığımız bir virüs ve elimizde olan gargaraların bu virüs üzerine etkinlikleri bazı fikir yürütmeler dışında bilinmemekteydi. Her ne kadar klinik kanıt olmasa da işlem öncesinde kullandırılabilecek antimikrobiyal ağız gargaraları tüm dünya diş hekimleri birlikleri ve dernekleri tarafından önerilmektedir. Bu gargaralardan bazıları; Klorheksidin Glukonat(CHX), Setilpiridinyum Klorid(CPC), Povidon iyot (PVP-I) ve Hidrojen Peroksit (H2O2 ) olmaktadır.”