Çocuklarınıza asla söylememeniz gereken 10 şey

Anne babalar her ne kadar iyi niyetli olarak çocuklarını uyarsa da onun gelişimini olumsuz etkileyecek ifadeler de kullanabilirler. Bu ifadelere bir göz atarsak;

1- Aferin

Yapılan araştırmalara göre, "İyi iş" veya "Tebrikler, aferin" gibi ifadelerin, çocukların bir beceride ustalaştığında, kendi motivasyonundan ziyade sürekli onaylanma ihtiyacına neden oluyor. Bu övgüleri gerçekten destelemek için kullanın ve mümkün olduğunca net olun.

2- Pratik ve tekrar yapmak daha mükemmel olmanı sağlar

Bir iş, tekrar yapılarak daha iyi hale getirilebilir. Çocuğunuz da bir beceriye ne kadar çok vakit ayırırsa veya ilgilenirse, o kadar iyi olabilir. Ancak, sürekli mükemmellikten bahsetmek, çocuk üzerinde baskıyı, hırsı ve stresi artırabilir. Bunun yerine, düzenli çalışmaya teşvik etmek ilerleyişini geliştirecektir.

3- Bir şeyin yok, iyisin

Çocuğunuz düşüp bacağını incittiğinde veya dizini sıyırdığında iyi hissetmesini istersiniz. Fakat, iyi olduğunu söylemek onu daha da kötü hissettirebilir. Eğer çocuğunuz ağlıyorsa, iyi olmayabilir. Bu yüzden, duygularını anlayarak başa çıkmasına yardımcı olmalısınız. Ona sarılın, ne hissettiğini ve neye ihtiyacı olduğunu sorarak sakinleştirin.

4- Acele et

Çocuğunuz okula hep geç kalıyorsa, onu harekete geçirmek için "Geç kalakcasın, acele et" diye zorlamak üzerinde stres oluşturabilir. Bu yüzden "Acele et" demek yerine kendinizi de dahil edip, yumuşak bir şekilde "Acele edelim" diyebilirsiniz. Böylece aynı takımda olduğunuzun mesajını vererek okul için hazırlanma sürecini oyun haline dönüştürebilirsiniz.

5- Diyet yapıyorum

Formunuzu korumak veya kilo vermek istiyorsanız, bunu çocuğa yansıtmamalısınız. Çocuğunuz her gün tartıya adım attığınızı görürse ve sürekli kilolu olmaktan bahsederseniz, bu durum onda "sağlıksız görüntü" düşüncesini oluşturabilir. Bu nedenle "Diyet yapıyorum" yerine "Sağlıklı besleniyorum çünkü daha iyi hissediyorum" demek daha iyi olacaktır. Ayrıca "Egzersiz yapmalıyım" demek bir şikayet gibi algılanabilir ama havanın güzel olduğunu ve bu nedenle yürüyüş yapmak istediğinizi ifade edebilirsiniz.

6- Bunu karşılayamayız, paramız yetmez

Çocuğunuz sizden çok beğendiği oyuncağı almasını istediğinde bu cevabı vermek kolay gelebilir. Ancak böyle bir davranış çocuğunuzu endişenlendirebilir, ekonomik durumunuzu kontrol edemediğiniz mesajını gönderebilir. Aynı fikri anlatmak için farklı bir yol deneyebilirsiniz. Örneğin; "Bunu satın almayacağız çünkü paramızı daha önemli şeyler için tasarruf ediyoruz." diyebilirsiniz.

7- Yabancılarla konuşma

Küçük bir çocuk, karşısındaki kişi bir yabancı olsa bile öyle algılamayabilir. Ayrıca, çocuklar bu kuralı da yanlış anlayarak polisi ve itfaiyeciyi de tanımadığı için yardım almaktan çekinebilirler. Bu yüzden, çocuğunuzu yabancılara karşı uyarırken, belli senaryolarla ifade etmek daha uygun olabilir. Ona, "Tanımadığın biri sana şeker vermeyi veya eve getirmeyi teklif ederse ne yapardın?" gibi sorular sorarak nasıl davranacağını açıklamasını sağlayın ve böyle bir durumda kesinlikle size haber vermesi gerektiğini belirtin.

8- Dikkatli ol

Çocuğunuz oyun oynarken veya parkta sallanırken "Dikkatli ol" diye uyarmak, dikkatini dağıtarak oyun esnasından düşme olasılığını artırabilir. Eğer endişeleniyorsanız, sakin bir şekilde tehlike oluşturan durumu tespit etmek ve önlem almak için ona yakınında bulunmak daha doğru olabilir.

9- Yemeğini bitirmezsen tatlı olmaz

Böyle bir ifade çocuğun yemekten zevk almasını engeller ve başarmak istediğiniz şeyin yani çocuğunuzun yemeğini tamamen bitirmesini engelleyebilir. "Akşam yemeğini bitirmezsen tatlı yok" demek yerine "Önce yemeğimizi yiyelim, ardından da tatlımız gelecek" demek çocuk üzerinde daha olumlu bir etki oluşturacaktır.

10- Yardım etmeme izin ver

Çocuğunuz bir blok kule inşa etmek veya yapbozu tamamlamak için uğraşırken, ona yardım etmek istemeniz gayet doğal. Ancak, bunu yapmamalısınız. Çünkü, uğraştığı şeyi bitirmesine izin vermezseniz, bu çocuğunuzun kendi başına hareket etmesini olumsuz ekileyebilir ve her zaman yardıma ihtiyaç duymasına neden olabilir. Bunun yerine, sorunu çözmesi için ona yol gösterin. Örneğin yapboz tamamlarken, "Büyük parçanın mı yoksa küçük parçanın mı aşağıya inmesi gerektiğini düşünüyorsun? Neden böyle düşünüyorsun? Bir deneyelim" şeklinde sorular sorarak yardımcı olabilirsiniz.