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Oyun Ve Aktiviteler
Görseller Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel’e aittir.
Haber Giriş: 07.07.2020 - 12:40,Son Güncelleme:

Çocukların hafızasını geliştiriyor: Eşleştirme oyunu

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Çocukların hafızasını geliştiriyor: Eşleştirme oyunu
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Oyuncaklar bilişsel gelişim, hayal gücü, dikkat, dil gelişimi için en önemli materyallerdir. Eğitici oyuncaklar ise okul öncesi dönemde algılama, sosyalleşme, yeni bilgiler öğrenme gibi daha birçok gelişime katkı sağlar. Bunlardan biri olan eşleştirme oyunları okul öncesi dönemde en çok tercih edilen etkinliklerin başında gelir.

“Oynanan bu tarz oyunlar ile çocukların dikkat, konsantrasyon, odaklanma, hafızada tutma vb. birçok becerisi desteklenir. Gün içerisinde beynimiz içindeki birkaç bin nöron çalışırken, eşleştirme oyunları ile bu sayıyı milyon/trilyon sayılarına ulaştırmış oluruz. Bu da bir çocuğun zihinsel gelişimi için mucizevi bir gelişim demektir” diyen Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel, eşleştirme oyunu ile ilgili detayları anlattı.

Zeka kartları ile oynadığımı eşleştirme oyununu bu defa herkesin evinde bulunan ve tüm çocukların severek oynadığı plastik kare oyuncaklar ile uygulayacağız. Aynısını bul ve beslenme şekilleri olarak hazırlanan oyunu sizler daha da zenginleştirebilirsiniz.

Malzemeler

Kare plastik oyuncaklar

Çeşitli dergilerden kesilen görseller

Yapıştırıcı

Yapılışı

Çeşitli dergilerden görseller kesilir.

Kesilen görseller oyuncaklar üzerine yapıştırıcı ile sabitlenir.

Ve oyunumuz hazır.

Kazanımlar

Özellikle 18 ay sonrası bu tarz oyunlar zihinsel ve dil gelişimi için çok yararlı oyunların arasında yer alır.

Görsel algı ve görsel bellekte tutma becerileri gelişir.

Muhakeme ve idrak yeteneklerini destekler.

Konsantrasyon kabiliyetini arttırır.

Küçük kasları geliştirir.

El göz koordinasyonu sağlar.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.

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