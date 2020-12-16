Çocukların doktor gözetiminde olması büyük önem taşıyor

Uzm. Dr. Nazlı Karakullukcu Çebi, özellikle pandemi döneminde ailelerin sıkça akıllarına geldiği "Çocuklarımızı sağlıklıyken de doktora götürmeli miyim?" sorusuna yanıt verdi.



Yaşanacak bir sağlık sorununda erken müdahale imkanı sağlıyor



Çocukların yenidoğandan itibaren belirli periyotlarla doktor gözetiminde olmalarının yaşanacak bir sağlık sorunun erken teşhisinde önemli olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Nazlı Karakullukcu Çebi, "Özellikle pandemi döneminde aileler evde kalan çocuklarını iyi gözlemlemelidir. Çocukların iki yaşından itibaren özellikle büyüme ve gelişmesini değerlendiriyoruz. Bu dönemde beyinsel ve boy kilo olarak büyümesine ve gelişmesine değerlendirerek yaşanacak bir sağlık sorununda erken müdahale imkanı oluyor. Burada göz muayenesi, kalça çıkığı ve diğer sağlık sorunlarında yaşanacak problemler için doktora geç gelinmemesi çok önemlidir. Biz buradan ailelere evde kalan çocuklarını takip etmelerini oluşacak sağlık sorunlarında hiç beklemeden bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını istiyoruz" diye konuştu.