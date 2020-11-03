Çocuklarda karın ağrısı neden olur? Karın ağrısı hastalık habercisi olabilir mi?

Çocuklarda karın ağrısı genellikle iyi huyludur ve kendiliğinden düzelir. Karın ağrısının şiddeti çocuğun tolerans düzeyine göre değişir. Nedenleri de yaşla birlikte değişkenlik gösterir.

Ağrının başlangıç zamanı da önemlidir. Akut karın ağrısı; ani başlayan, genellikle bulantı ve kusmanın da eşlik ettiği 3 günden kısa süreli ağrıdır. En çok görülen karın ağrısı sebebi bakteri veya viral enfeksiyona bağlı ortaya çıkan mide ve bağırsak iltihabıdır. Bu tip ağrılar özellikle okul çağı çocuklarının %10-45'inde görülür. Bu noktada önemli olan cerrahi karın ağrısını atlamamaktır. 6 saatten uzun süren, ara vermeyen karın ağrısında aksi kanıtlanmadıkça cerrahi karın ağrısını düşünmek gerekir. Cerrahi nedenler içinde ilk sıralarda akut apandisit ve invaginasyon olup; cerrahi dışı nedenler arasında mide-bağırsak iltihapları, üst solunum yolu enfeksiyonları ve idrar yolu enfeksiyonu sayılabilir.

Tekrarlayan ve uzun süren karın ağrılarına dikkat!

Her 4 çocuktan 1'inde sürekli olmayan, tekrarlayan karın ağrıları görülebilir. Ağrı genelde 1 aydan uzun sürer ve ‘kronik karın ağrısı’ olarak tanımlanır. Kronik veya tekrarlayan karın ağrıları; organik veya fonksiyonel olmak üzere 2 gruba ayrılır. Fonksiyonel karın ağrısının kaynağı kesin olarak bilinmez, bu grup çocuklarda normal bağırsak hareketleri ağrı olarak algılanır. Ayrıca bu hastalarda bağırsakta sindirimin değiştiği, özellikle stres ve anksiyete gibi psikolojik sorunların metabolizmayı daha da bozarak yakınmaların artmasına neden olduğu belirlenmiştir.

Peki çocuklarda karın ağrısına eşlik eden hangi durumlar altta yatan bir hastalık olabileceğini düşündürmeli ve ne zaman bir uzmana danışılmalı?

- Uykudan uyandıran ağrı varsa

-Göbek çevresinden uzakta ağrı söz konusuysa

-Sırt, omuz, alt bacaklara yayılan ağrı mevcutsa

-Ek şikayet varlığında (kilo alamama veya kilo kaybı, iştahsızlık)

-Safralı, sarı-yeşil veya kanlı kusma varsa

- İnatçı ateş durumunda

-Yutma güçlüğünde

-Ağızda koku ve ekşi bir tat oluyorsa

-Dışkılama düzensizliği, ishal veya kabızlık varsa

-İdrar yaparken yanma ve idrarda kan mevcutsa

-Makattan kanama söz konusuysa

-Ailede ülser veya çölyak hastalığı bulunuyorsa

Yukarıdaki gibi durumlarda mutlaka ilgili bir uzman hekime vakit kaybetmeden başvurulması gerekir.