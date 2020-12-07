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Çocuk Sağlığı
Haber Giriş: 07.12.2020 - 17:37 | Son Güncelleme:

Çocuklarda göz çapaklanması neden olur? Önlemek için nelere dikkat edilmeli?

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Çocuklarda göz çapaklanması neden olur? Önlemek için nelere dikkat edilmeli?
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Kış aylarının soğukluğunu hissettiğimiz şu aylarda çocuklarda göz çapaklanmasına sıklıkla rastlanıldığını belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Vücut direncinin düşmesi ve gribal semptomların yoğun olarak görüldüğü bu aylarda vücuttaki enfeksiyöz durum sebebiyle çocuklarda gözlerde kanlanma, özellikle sabahları kapakların yapışması ile kendini göstermektedir. Soğuk havalar nedeniyle kapalı mekanların daha çok tercih edildiği durumlarda damlacık yoluyla ve temasla bulaşan konjonktivit hastalığı gözlerde çapaklanma ile genelde bulaşıcıdır. 

Okul ortamlarında kolaylıkla bulaş göstermektedir. Genelde sabahları yoğun çapaklanma ile gözlerde kirpiklerde yapışma olmaktadır. Gözde değişen derecelerde kızarıklık olur. Batma ve yanma olmakla birlikte bazı durumlarda görmede zorlanma görülebilmektedir. 

Korunmak için el yıkama oldukça önemli

Bu şekilde rahatsızlıkları olan çocuklar bulaştırma olmaması için genelde rapor ile birkaç gün ev istirahati ile dinlendirilebilir. Mutlaka göz doktor muayenesi olarak gerekli tedaviler yapılmalıdır. Muayene olmadan eczaneden ilaç alıp kullanmak tehlikeli durumlara yol açabilmektedir. Hastalıktan korunmak ve tekrar bulaşları engellemek için eller sık sık yıkanmalı ve gözlere temastan kaçınılmalıdır. Özellikle kapalı ve ortak kullanım alanlarında el göz temasına dikkat edilmelidir. Enfekte olan gözlerinde sulanma çapaklanma olan kişilere dikkat edilmelidir. Aynı ev ortamında yaşayan kişilerde farklı havlu kullanmaya dikkat edilmelidir. Kendilerini korumada genelde yetersiz kalabilen çocuklarımızı konjonktivit hastalığından korumak için el yıkamanın öneminden oldukça sık bahsetmeliyiz. 

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