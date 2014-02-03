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Çocuklar tatilde ders çalışmalı mı?

Hürriyet Haber
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Yapması gereken şeylere siz karar vermeyin!

Tatil zili çaldığı anda çocuklar kitap yüzü görmek istemez. Aileler de bu durumdan endişelenirler, çocuklara zorla ders çalıştırırlar. Peki, bunun bir orta yolu yok mudur?

Bazen öğretmenler ödev konusunu abartabiliyorlar. Tatili verimli geçirmek, tatili süresince ders çalışmak değil; çocuğun okul dönemine enerjiyle başlaması için yeteri kadar dinlenmesi, eğlenmesi ve okulu özleyerek büyük bir hevesle okula başlaması ve okulda başarılı olmasıdır. Geride olduğu bir ders varsa ya da anlamadığı konular varsa bu konularda çocuk özel destek alabilir. Aile ya da özel bir öğretmen ders verebilir. Ama sürekli ders çalış diye sıkmak yerine doğru zamanda çocuğun ders çalışması için desteklenmesi, motive edilmesi gerekir.

Anne babalar tatilde nelere dikkat etmeli?

Bırakın çocuklar gönüllerince eğlensinler, dinlensinler. Okulla gittiği günlerde yapamadıklarını ne varsa yapsınlar; uykusu gelene kadar TV izlemek, yorulana kadar bilgisayar oynamak, arkadaşında istediği kadar oynama, geç yatmak, geç kalmak çocuk tatilde olduğunu hissetsin. Beraber hafta sonları, akşamları gezmeye gidebilirsiniz. Müzeleri gezebilirsiniz. Çocukların yaşayarak öğrenmesine izin verin. Okulda yeterince kitap okuyor, ödev yapıyorlar. Tatilde kitap oku, şu alıştırma kitabını çöz gibi çocuğunuzun yapması gereken şeylere siz karar vermeyin. Yoğun programdan sonra çocuğun bu tatili hak ettiğini unutmayın.

Çocuklara sorumluk verilmeli. Çocuklara bir birey olarak saygı duyduğunuzu, ona kendi hayatıyla ilgili kararlar almasına izin vererek gösterebilirsininiz. Tatilini nasıl geçirmek istediğine kendisi karar verebilir, kendi programını kendisi yapabilir.

Çocuklar okula giderken erken kalktığı için düzenli bir uyku saatinin olması önemlidir. Fakat tatil zamanı çocuk erken kalkmayacağı için geçte yatabilir. Çocuklara uyku saatleri için baskı uygulanmamalı ve istedikleri saate uyumasına izin verilmeli.

Çocuğunuz ile her dönem ilgili olun ve akademik başarısını sevginizin, ilginizin ölçütü olarak görmeyin. Akademik başarısını çocuğun kişiliği ve hayat başarısı gibi görerek, çocuğa okul başarısı için sürekli baskı uygulamayın. Böyle ilgi bir anne baba olursanız tatilde çocuğunuza ders çalış diye baskı uygulamanıza gerek kalmayacak ve çocuklar tatilin tadını çıkaracaktır.

Pedagog Psk. Dan. Sevil Gümüş

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