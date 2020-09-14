Çocuklar bunları keyifle yapacak! İşte 4 eğlenceli sonbahar etkinliği

İşte birbirinden keyifli 4 sonbahar etkinliği...

1- Dilediğiniz gibi bir teraryum oluşturun

Dışarıdan irili ufaklı taşlar, küçük ağaç dalları ve hatta bulabilirseniz yosun gibi çeşitli malzemeler toplayın. Daha sonra teraryum için cam bir vazo veya derin bir kase seçin. Akrilik boya ile dalları ve küçük taşları boyayıp kurumaya bırakın. Büyük olan taşları kabın en altına yerleştirin ve üzerini yosunla örtün. Üzerinde boyadığınız dalları ve varsa çocuğunuzun küçük oyuncak hayvanlarını ve objelerini yerleştirin.

2- Kozalaktan kirpi yapın

Çam kozalaklarından sevimli bir kirpi yapmaya ne dersiniz? Keçeyi küçük bir çember halinde kesin ve keçe çemberine de bir üçgen çizin. Ardından kestiğiniz üçgeni de koni haline getirin. Kozalakları da keçenizin rengiyle uyumlu olacak şekilde boyayın. Ardından keçenizi boyadığınız kozalağın ucuna yapıştırın. Kulakları için de keçeden iki adet küçük daire kesin ve tutkal yardımıyla kozalağa yapıştırın. Son olarak da burun için siyah minik bir pon pon ve gözleri için de küçük siyah boncuklar kullanarak oyuncağı tamamlayabilirsiniz.

3- Rengarenk dallar...

Bu aktivite için elinizde olan malzemeleri kullanabilirsiniz. İlk olarak orta büyüklükte bir dal seçin. Ardından dalın etrafına iplik veya kurdele sarın. Üzerine de renkli ponponları ve çocuğunuzun seçtiği diğer süsleri yapıştırın.

4- Yaprak desenli peçeyi deneyin

Çocuğunuzla yaprak desenli peçeteler oluşturabilirsiniz. Ağaçtan düşen sağlam yaprakları bir fırça ve kumaş boyası ile boyayın. Ardından yaprağın boyalı kısmını da kumaşa bastırın. Bu işlemi farklı renklerle tekrarlayın. Peçetelerinizi kurutup yıkadıktan sonra kullanabilirsiniz.