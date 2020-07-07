Çocuklar bu etkinliği çok sevecek: Işıklı duyu kutusu

Işık kutusu ile çocuğunuzun duyusal gelişimine katkıda bulunacak çok çeşitli oyunlar veya etkinlikler düzenleyebilirsiniz. Çocuğunuzun duyusal farkındalığını yaratma, araştırma, keşfetme süreçleri ile arttırabilirsiniz.

Genellikle ışık kutusu çocukların nesnelerin boyut kazanmış hallerini, gölgeleri, renk karışımlarını, desenleri incelemeleri ve keşfetmeleri için kullanılır. Çocuğunuza uygun olarak ışık kutusu ile birçok farklı etkinlik düzenleyebilirsiniz. Sayıları, harfleri, kelimeleri içeren daha eğitici oyunlar veya yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri serbest materyaller hazırlayabilirsiniz.

Işık kutusu yapımı için gerekli malzemeler:

Şeffaf kapaklı kutu

Yılbaşı ışığı, fener ya da hiçbiri yoksa telefonunuzun feneri

Bant

Beyaz A4 kağıdı

Işık kutusu yapımı aşamaları:

1. Şeffaf oyuncak kutusunun kapağının alt kısmına beyaz A4 kağıdı yapıştırılır.

2. Kutunun içerisine fener ya da yılbaşı ışıkları dağınık şekilde yerleştirilir.

3. Işık kutusu kullanılmaya başlamadan ışık açılır, kapak kapatılır ve kapak aşağıda kalacak şekilde masaya yerleştirilir.

4. Oda karanlık olacak şekilde perdeler çekilir ve ışıklar kapatılır.

Duyusal ışık kutusu etkinlik örnekleri

• Plastik bardakların içine sayıları yazarak matematiksel işlemleri ışık kutusu ile daha eğlenceli bir etkinlik haline getirebilirsiniz

• Renkli kum hazırlayıp ışık kutusunun üzerine döküldükten sonra parmak veya fırça ile resimler çizilebilir. Aydınger kağıda bir yüz için farklı gözler, burun, ağız, saç resimlerini gazlı kalem ile çizdikten sonra ışık kutusu üzerinde komik kombinasyonlar yapılabilir. Renkli ışık geçiren geometrik şekiller ışık kutusu üzerinde kullanılabilir. Renkli pipetler ışık kutusu üzerinde çok parlak görünüyor. Işık kutusu üzerinde kuru boya ile resim yapılabilir. Hatta bir yaprağın veya resmin silueti kağıda rahatlıkla geçirilebilir. Balonlara az miktarda su doldurulup üzerilerine gazlı kalem ile ifadeler çizildikten sonra ışık kutusu üzerinde oynanabilir. İnce motor becerisini özellikle desteklemek için ışık kutusu üzerine bir ağaç çizilir, ışık geçiren kağıttan kesilen yapraklar ağacın üzerine yerleştirilebilir.

• Çocuğunuzun yaşına uygun şekilleri, harfleri, sayıları ve kelimeleri kartona çizip ya da yazıp, çocuğunuzdan ışık masasındaki kuma parmağı ile aynısı çizmesini isteyebilirsiniz.

Kazanım

Duyusal oyunlar beyin gelişimi destekler. Çocuk dünyadaki nesneleri de tanır bir yandan. Dünyayı kendi duyu organları ve kendi çabası ile keşfeden çocuğun benlik saygısı gelişir ve kendine olan güveni desteklenir. Duyusal oyunların çocukların duygularını daha iyi ifade etmelerini, hayal kırıklıkları yaşadıkları anlarda daha kolay tolere edebilmelerine yardımcı olur. Gerçek duyusal oyunlar çocukların hayal güçlerinin gelişmesine katkı sağlar. Duyusal oyunlar evlerin güvenli ortamlarında kolayca kurgulanabilir. Çocuğun ilgisini çekebildiği sürece kullanılabilir. 6 aydan itibaren renk kavramı oluşmaya başlayan çocuklarda da duyusal oyunlar kurgulanabilir ve kullanılabilir.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.