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Oyun Ve Aktiviteler
Görseller Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel’e aittir.
Haber Giriş: 01.07.2020 - 12:57,Son Güncelleme:

Çocuklar bu aktivite sayesinde renkleri kolayca öğrenecek

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Çocuklar bu aktivite sayesinde renkleri kolayca öğrenecek
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Çocuklar 18. aydan itibaren renkleri algılamaya başlar. İsimlerini adlandırmasa dahi kendi zihinlerinde her rengi bir yere yerleştirebilirler. Bu noktada onlara yardımcı olmak için bir etkinlik hazırlamaya ne dersiniz? Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel, bu yararlı ve eğlenceli aktivitenin detaylarından bahsetti.

Evde çocuklarınıza renkleri öğretmek için maliyetsiz tamamen anne yapımı birçok etkinlik planlayabilirsiniz. Biz bugün sizin sadece iki malzeme ile çocuklarınıza bir yandan renk kavramını verirken diğer yandan da yön çalışması yapabileceğiniz bir etkinlik seçtik.

Malzemeler 

Tahta blok

Renkli noktacıklar (yoksa renkli kağıtlar)

Beyaz kağıt

Yapılışı

Beyaz kartona tahta blokların kalıbı çıkarılır.

Kalıplar çizilirken farklı yönlerden yararlanılır. 

Çıkarılan kalıpların üzerine renkli noktacıklar yapıştırılır.

Beyaz kağıt üzerine uygulanan renklerin aynıları tahta blokların üzerine de yapıştırılır. 

Tahta bloklar çocuklara karışık olarak verilir.

Alınan tahta blokların eşlerini beyaz kağıt üzerinde bulmaları istenir. 

Çocuklar bu aktivite sayesinde renkleri kolayca öğrenecek

Öneri: Birçok kırtasiye ürünü satılan yerlerden bulunabilen renkli noktacıklar elinizde yoksa farklı renklerdeki kağıtlardan küçük daireler keserek etkinlik uygulanabilir.

Kazanım

Renkleri öğrenir.

Yön kavramını öğrenir.

İki aşamalı uygulama ile (renk ve yön bulma), dikkat ve konsantrasyon gelişimi desteklenmiş olur. 

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.

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