Birbirinden güzel 23 Nisan şarkıları

SANKİ HER TARAFTA VAR BİR DÜĞÜN

Sanki her tarafta var bir düğün.

Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

Bugün 23 Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.



İşte, bugün bir meclis kuruldu,

Sonra hemen padişah kovuldu.

Bugün 23 Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.



Bugün, Atatürk’ten bir armağan,

Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

Bugün 23 Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

23 NİSAN GELDİ NEŞELİYİZ ÇOCUKLAR

Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay Lay

Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay

23 Nisan geldi neşeliyiz çocuklar

23 Nisan geldi neşeliyiz çocuklar

Atamızdan armağan işte bize bu bayram

Atamızdan armağan işte bize bu bayram

Şarkılar söyleyelim gülelim eğlenelim

Şarkılar söyleyelim gülelim eğlenelim

Atamızın izinde beraber yürüyelim

Atamızın izinde beraber yürüyelim

Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay Lay

Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay

23 NİSAN MARŞI

23 Nisan kutlu olsun

Sevinin çocuklar

Övünün büyükler

23 Nisan mutlu olsun

Çok büyük bayram bu bayram

Herkese kutlu olsun

Çok büyük bayram bu bayram

Herkese mutlu olsun.

OYNAYA OYNAYA GELİN ÇOCUKLAR

Bir vatan bırakın biz çocuklara

Islanmış olmasın göz yaşlarıyla

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele el ele verin çocuklar

Bir bahçe bırakın biz çocuklara

Göklerde yer açın uçurtmalara

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele el ele verin çocuklar

Bir barış bırakın biz çocuklara

Uzansın şarkımız güneşe ve aya

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele el ele verin çocuklar

Bir dünya bırakın biz çocuklara

Yazalım üstüne “sevgili dünya”

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele el ele verin çocuklar