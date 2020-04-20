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Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 20.04.2020 - 17:51,Son Güncelleme:

Birbirinden güzel 23 Nisan şarkıları

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Birbirinden güzel 23 Nisan şarkıları
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Her yıl büyük bir neşeyle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kaldı. Biz de 23 Nisan için en güzel şarkıları sizin için derledik.

SANKİ HER TARAFTA VAR BİR DÜĞÜN 

Sanki her tarafta var bir düğün.
Çünkü, en şerefli en mutlu gün.
Bugün 23 Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.

İşte, bugün bir meclis kuruldu,
Sonra hemen padişah kovuldu.
Bugün 23 Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.

Bugün, Atatürk’ten bir armağan,
Yoksa, tutsak olurduk sen inan.
Bugün 23 Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.

23 NİSAN GELDİ NEŞELİYİZ ÇOCUKLAR

Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay Lay
Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay

23 Nisan geldi neşeliyiz çocuklar
23 Nisan geldi neşeliyiz çocuklar

Atamızdan armağan işte bize bu bayram
Atamızdan armağan işte bize bu bayram

Şarkılar söyleyelim gülelim eğlenelim
Şarkılar söyleyelim gülelim eğlenelim

Atamızın izinde beraber yürüyelim
Atamızın izinde beraber yürüyelim

Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay Lay
Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay

23 NİSAN MARŞI

23 Nisan kutlu olsun
Sevinin çocuklar
Övünün büyükler
23 Nisan mutlu olsun

Çok büyük bayram bu bayram
Herkese kutlu olsun
Çok büyük bayram bu bayram
Herkese mutlu olsun.

OYNAYA OYNAYA GELİN ÇOCUKLAR

Bir vatan bırakın biz çocuklara
Islanmış olmasın göz yaşlarıyla
Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele el ele verin çocuklar

Bir bahçe bırakın biz çocuklara
Göklerde yer açın uçurtmalara
Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele el ele verin çocuklar

Bir barış bırakın biz çocuklara
Uzansın şarkımız güneşe ve aya
Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele el ele verin çocuklar

Bir dünya bırakın biz çocuklara
Yazalım üstüne “sevgili dünya”
Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele el ele verin çocuklar

 

 

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