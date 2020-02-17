Hayvanlarla iletişim kurmak çocuk gelişimi için çok önemli

Yaşamımızın ayrılmaz parçası ve en yakın dostlarımız olan hayvanlarla iletişim kurmak, çocukların gelişiminde büyük bir rol oynuyor. Hayvanların insanları koşulsuz sevdiğini belirten uzmanlar, çocukların bilişsel ve psikolojik gelişimleri için hayvanlarla kurulan iletişimin önemine dikkat çekiyor.

Çocukların gelişimi için hayvanlarla kurulan iletişim büyük önem taşıyor. Hayvanlarla yaşamak, çocukların üzerindeki stresi ve alerjik reaksiyonların görülmesini azaltıyor. Evcil hayvanların çocukların empati kurma yeteneğini arttırdığını belirten Uzman Psikolog Ayben Ertem, evcil hayvan besleyen çocukların daha az kaygı yaşadığını söylüyor. Öte yandan yapılan araştırmalara göre, evcil hayvan beslemenin çocukların psikolojik gelişiminin yanı sıra fizyolojik gelişimlerine de katkı sağlıyor. Evcil hayvan besleyen çocuklarda, daha az alerjik reaksiyon görülürken, astım olma olasılığı da düşüyor.

Hayvanlar empati kurmayı öğretiyor

Çocukların, kardeşleriyle kavga ettiklerinde ya da mutsuz olduklarında evcil hayvanlarının yanına gidip onlarla konuşarak rahatladığını belirten Uzman Psikolog Ayben Ertem “Bir evcil hayvana sahip olan çocuk empati yapmayı öğrenir. Evcil hayvanının ruhsal durumunu, açlığını veya korktuğu zaman neler yaptığını zaman içinde öğrenir. Bu sayede empati yeteneği gelişir. Ayrıca evinde evcil hayvan olan çocukların daha az kaygılı olduğu görülmekte. 3 yaş ve üstü çocuklar kardeşleriyle geçirdikleri vakitten daha fazlasını sıkılmadan evcil hayvanlarıyla geçiriyor. Herhangi bir evcil hayvanı olan bir çocuk ortalama 10 dakika onunla vakit geçirirken, kardeşiyle ortalama 2 buçuk dakika vakit geçiriyor. Evcil hayvanlarla birlikte olmak küçük çocukları rahatlatıyor” ifadelerini kullandı.

Evcil hayvanlar çocukların sosyalleşmesini sağlıyor

Evcil hayvanı olan çocukların daha sosyal olduğunu belirten Ertem, “Araştırmacılara göre; evcil hayvanları olan çocukların konuşacak ortak şeyleri var ve ortak ilgi alanı olması arkadaşlığı kuvvetlendiriyor, sosyalleşmelerini sağlıyor. Çocuklar bir şeye kızdıklarında ya da üzüldüklerinde en çok evcil hayvanlarının yanında rahatlıyorlar ve hatta onlarla konuşup sırlarını bile paylaşıyorlar. Evcil hayvanların kan basıncını düşürdüğü, hastalıktan iyileşme sürecini hızlandırdığı da biliniyor artık. Post travmatik stres bozukluğu, davranış bozukluğu ve otizm spektrum bozukluğunda da hayvanların çocuklar üzerinde etkili olduğu görülüyor” dedi.

Alerjik reaksiyonlar azalıyor

Georgia Tıp Fakültesi’nde yapılan bir araştırmaya dikkat çeken Ertem “Birden fazla evcil hayvanı olan çocuklar hiçbir hayvana sahip olmayan çocuklara göre yüzde 50 daha az alerjik reaksiyon geçiriyor. Özellikle ev içi alerjiler oldukça azalıyor. Bunun nedeni ev içindeki kedi ya da köpeklerin çocukları yalamaları sırasında geçen bakterilerin çocuğun immun sisteminde yarattığı değişiklik. Aynı zamanda çok erken yaşta bir evcil hayvanı olan çocukların astım olma olasılığı da düşüyor” dedi.