Çocuğunuz Okuldan Nefret mi Ediyor?

Okuldan dönen çocuğunuz okuldan nefret ettiğini ve bir daha gitmek istemediğini mi söyledi? Okulda yaşadığı bir olumsuzluk onu bu duruma itmiş olabilir. ‘’Sorunun kaynağını bulmalı ve çözmeye çalışmalısınız’’ diyen Hürriyet Gazetesi Eğitim Servis Şefi Nuran Çakmakçı, bu durumdaki çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiğini anlatıyor.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Talim Terbiye Kurulu Başkanı Prof.Dr. Ziya Selçuk, yapılan araştırmalarda öğrencilerin en büyük korkularını bakın nasıl sıralıyor:

1) Öğretmenin kendisini sevmediğini düşünmesi

2) Sınıf önünde hata yapmak

3) Düşük ya da kötü not almak

Bütün bu üç unsurun yolu da öğretmenden geçiyor. Okula ilk başladığında her çocuk öğretmeni anne ya da baba yerine koyuyor. Annesi gibi onu sevmesini, korumasını önemsiyor. Ama, öğretmenin herhangi bir tutumu karşısında çok etkileniyor. Başka öğrencileri kucaklayıp, onlara “aferin” deyip, kendisine aynı davranışta bulunmaması eğitim hayatını çok etkiliyor.

Hata Yaptığında Kızmayın!

Aslında öğrencilerin en büyük korkularından biri de sınıf önünde hata yapmak. Ama bu da öğretmene bağlı. Çünkü, hata yaptığında onu küçümseyen, hatta sert davranarak “Otur yerine!” demek yerine öğretmen onun hatasını telafi etmesine izin verse çocukta böyle bir korku oluşmuyor.

Dikkat edin, bazen çocuklar anne babalarına da “Bir şey söyleyeceğim, ama doğru mu bilmiyorum” derler. Aynı şeyi parmak kaldırdıklarında öğretmenlerine de söylerler. Yani, bu sözlerin altında “Ben hata yapabilirim, emin değilim söylediğimden. Ama lütfen kızmayın, bağırmayın” demek ister. Yani çocuk daha önce parmak kaldırdığında yanlış bir şey söylemiş ve ciddi azar işitmiş. Bu tecrübeden hareketle cesaretini toplayıp, yine bildiğini söylemeye çalışıyor. Eğitimciler ya da aileler onların o son cesaretini de yok etmesin ki kafasındakileri paylaşsınlar. Ayrıca hata yapsınlar, doğruyu zaten zamanla öğrenirler...