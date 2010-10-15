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Çocuğunuz okula başlarken zorlanıyor mu?

Hürriyet Haber
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Okul fobisi olan çocuklar için işte size test!

Yeni bir eğitim yılı daha başlarken çocuklar kadar anne babalarda heyecanlı bir telaş içinde. Fakat okula başlamak, bazı çocuklar ve aileler için pek heyecan verici bir durum olmamakta. Özellikle okul fobisi veya okuldan kaçınma davranışları sergileyen çocuklar için. 

1) Çocuğunuzun sıklıkla okula gitme vakti geldiğinde karın ağrısı, baş ağrısı gibi fiziksel yakınmaları olur mu?

a) Evet
b) Hayır

2) Okul zamanı geldiğinde çocuğunuzda panik atakları olur mu?

a) Evet
b) Hayır

3) Çocuğunuza “kendini iyi hissetmiyorsan bugün okula gitmeye bilirsin” dediğinizde fiziksel şikayetleri hemen geçiyor mu?

a) Evet
b) Hayır

4) Çocuğunuz yeni bir ortama girdiği zaman uzun süre alışmakta zorluk çeker mi?

a) Evet
b) Hayır

5) Çocuğunuz okul hakkında konuşmaktan kaçınıyor mu?

a) Evet
b) Hayır


6) Çocuğunuz okul günleri uyumakta zorluk çekiyor veya kabus görüyor mu?

a) Evet
b) Hayır

7) Çocuğunuz okuldayken sizin için veya diğer aile üyeleri için kaygı duyuyor mu?

a) Evet
b) Hayır

8) Çocuğunuz arkadaş bulmakta zorluk çeker mi?

a) Evet
b) Hayır

9) Çocuğunuz kötü not alma veya başarısız olma kaygısı yoğun olarak yaşar mı?

a) Evet
b) Hayır

10) Çocuğunuzun bütün isteklerini karşılar mısınız?

a) Evet
b) Hayır

‘Evet’leriniz 5 ve 5’ten fazla ise

Çocuğunuzda okul fobisi veya okuldan kaçınma durumu olma olasılığı yüksek. Bu tür kaygılar okul dışında da devam ediyor mu?

Çocuğunuzla içinde bulunduğu durumu konuşmanız çok önemli. Neden okula gitmekten kaçıyor? Okulda onu belki de rahatsız eden bir şeyler okula gitmesine engel oluyordur. Kaygılarının kaynağını bulmak ve ona göre bir yardım planı düzenlemek çok önemli.

Çocuğunuz öğretmeni ve okul rehberlik servisiyle konuşup iş birliği yapınız. Arkadaş ilişkilerini geliştirmek için organizasyonlar yapmak çocuğunuzun sosyal ilişkilerini geliştirmeye yardımcı olabilir.

Psikolog İlkay Gedik

Etiketler: psikoloji , çocuk , kişisel test , test

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