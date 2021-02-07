Ceviz suyu faydalı mı? Ceviz suyu nasıl hazırlanır?
Ceviz, doymamış yağ asitlerinden zengin bir yağlı tohumdur. Bitkisel omega 3 yağ asidi, E vitamini ve polifenolik bileşik içeriği çok yüksektir. Bu içerikleri sayesinde antioksidan özelliği de çok yüksektir. Cevizdeki baskın olan bu bileşikler antioksidan özellikle beraber anti-enflamatuar biyoaktiviteye sahip olduğu için kanser, kardiyovasküler ve nörodejeneratif hastalıklar gibi birçok hastalığa karşı koruyucu olabilir. Peki ceviz suyunun vücuda etkileri neler? Sağlık için faydalı mı? Diyetisyen Deniz Zünbülcan, konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.
Cevizin sağlığa faydaları...
- Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur.
- Tansiyonu düzenler ve kan pıhtılaşmasını önler.
- Beyin ve zeka gelişimi için çok önemli bir besindir. Özellikle çocukların beslenmesine mutlaka eklenmelidir.
- İçeriğindeki yüksek polifenoller sayesinde kansere karşı koruyucu etki yapabilir.
- Lifli yapısıyla insülin direncinin düşmesine ve kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur.
- Lifli yapısıyla düzenli tüketildiğinde sindirim sistemini düzenler ve kabızlıktan korur.
- Ceviz kandaki melatonin seviyesini arttırır bu sayede ve uyku kalitesini güçlendirir.
Ceviz suyu mucize mi?
Ceviz suyunun tüketilmesinin olumsuz bir etkisi yoktur. Ancak bilimsel olarak kanıtlanan ceviz suyunun zayıflatıcı veya kolesterol düşürücü etkisi de yoktur. Yani cevizlerin suda bekletilip bu suyun içilmesi çok da anlamlı değildir. Ancak su içmekte zorlanıyorum diyorsanız ve bu yöntem su içme miktarınızı arttıracaksa denenebilir. Bu noktada cevizin suyu ile beraber cevizleri yemeyi de ihmal etmemelisiniz. Ceviz suda bekletildiği zaman oluşan olumlu etki ise cevizin içindeki fitik asit miktarının azalması ile beraber sindiriminin kolaylaşması.
Ceviz suyu nasıl hazırlanır?
Kuruyemişlerin suyu, ılık suda hazırlanmaktadır. Ilık su, enzim inhibitörlerini nötralize eder. 7- 24 saat içinde, enzim inhibitörlerinin çoğu parçalanır.
Ilık suyu 1 orta boy bardağa koyun. 3-4 tam ceviz içini ekleyin ve sıcak bir yerde gece boyunca bekletin. Ceviz suyu içmek istiyorsanız günlük hazırlamanızda fayda vardır.
Ceviz kaç tane yenilmelidir?
2 tam ceviz 45 kaloridir. Enerjisi yağdan gelmektedir. Kontrolsüzce tüketimi kilo alımına neden olabilir. Olumlu etkilerinden yararlanabilmek için her gün düzenli olarak kişinin beslenme programındaki yağ kaynakları ayarlanarak 3-4 tane ceviz tüketilebilir.
Cevizin besin değerleri
Besin değeri açısından oldukça zengindir. %9 karbonhidrat, %83 yağ, %8 protein içeriği ile beraber vitamin ve mineral içeriği de çok zengindir. Kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, sodyum, çinko, manganez, selenyum gibi zengin bir mineral içeriği ve A, C, E, K, B vitaminleri gibi zengin vitamin içeriği vardır.
100 gram cevizin besin değeri;
Kalori: 654 kkal
Yağ: 65.2 gram
Protein: 15.2 gram
Karbonhidrat: 13.7 gram
Diyet lifi: 6.7 gram.
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