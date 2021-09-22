Çanak okey nasıl oynanır? Çanak okey nasıl açılır, çift nasıl bitilir?

Ülkemizde en çok oynanan diğer okey çeşitleri şu şekilde sıralanabilir:

1- 101 Okey 2- Rummy 3- 10 Taş.

Çanak Okey Nasıl Oynanır?

Çanak okey dört kişiyle oynanır. Oyunculara 14'er tane taş dağıtılır. Oyuna önce kendisine 15 taş verilen oyuncu başlar.

Çanak okeyde amaç farklı renkteki aynı sayıları toplamak ya da aynı renkli taşlarla sıralı gitmektir. Örneğin: Kırmızı 7-8-9-10.

Taşlar dağıtılmadan önce iki kez zar atılır. Gelen zarlara göre taş açılır. Çıkan rakamın bir üstü o elin okeyi olur. Örneğin mavi 6 çıktıysa o elin okeyi mavi 7'dir. Okey, her taşın yerine geçtiği için en değerli taştır. Sahte okey ise okeyin yerine geçen taştır.

Çanak Okey Nasıl Açılır?

Çanak okeyde oyunu bitirmenin birçok yolu vardır. Oyuncular genellikle iki tane 4'lü, iki tane de 3'lü yaparak bitmeye çalışır.

Örneğin: 2-3-4-5 / 13- 13- 13 (Farklı renklerde) / 5-6-7-8 / 2-2- Okey

Bunun dışında daha fazla puan kazanmak isteyen oyuncular yere son taş olarak okey atabilir ya da çifte gidebilir.

Çanak Okeyde Çift Nasıl Bitilir?

Çanak okeyde aynı renkte sayıları toplayarak çift bitilebilir. Her oyuncuya toplam 14 taş dağıtıldığı için 7 taşın aynısı toplamak gerekir. Oyuncunun elinde okey varsa, bir taşın yerine kullanılabilir. Yine aynı şekilde iki sahte okeyi yan yana getirerek de per tamamlanabilir.

Çanak okeyde çift bitebilmek için yere atılan tüm taşları takip etmek gerekiyor. Yere atılan taşın eşi beklenmemeli ve başka taşlarla çifte gidilmelidir. Bu oyunda çift biten oyuncu iki kat puan kazanır.